Kate Middleton impone tendencia con la manicura que rejuvenece en el Día de ANZAC.

En medio de la conversación alrededor del estilo de la Kate Middleton durante el Día de ANZAC, hubo un detalle que captó especialmente la atención: su elección de uñas. Más allá del look completo, lo que realmente destaca es cómo vuelve a posicionar una tendencia clave en belleza: las uñas nude con acabado brillante, una apuesta que combina naturalidad, elegancia y efecto rejuvenecedor.

Lejos de los diseños elaborados o colores intensos, esta tendencia se enfoca en lo esencial: uñas cortas, bien cuidadas y con un tono que se funde con el color natural de la piel. El resultado es un efecto limpio, pulido y extremadamente favorecedor que cada vez gana más terreno tanto en pasarelas como en salones de belleza.

Por qué las uñas nude con brillo rejuvenecen las manos

El impacto visual de esta tendencia no es casual. Los tonos nude —que van desde rosados suaves hasta beige translúcidos— tienen la capacidad de suavizar la apariencia de las manos, disimular imperfecciones y crear una sensación de continuidad con la piel.

A esto se suma el acabado brillante tipo “glossy”, que aporta luz y genera un efecto saludable. En conjunto, ambos elementos logran que las manos luzcan más frescas, descansadas y visualmente más jóvenes, sin necesidad de recurrir a técnicas invasivas o cambios drásticos.

Además, este tipo de uñas tiene otra ventaja clave: alarga visualmente los dedos, lo que estiliza toda la mano. Es un truco discreto, pero altamente efectivo, que explica por qué figuras públicas como Kate Middleton recurren constantemente a este estilo.

Si hay una tendencia de belleza que está marcando el ritmo en 2026, es la de las uñas nude con brillo. Un estilo limpio, pulido y versátil que la Kate Middleton volvió a poner en conversación durante el Día de ANZAC. Getty Images

La tendencia “clean nails” que domina en 2026

Las uñas nude con brillo forman parte de una corriente más amplia conocida como “clean nails” o estética limpia, donde la prioridad es resaltar la belleza natural en lugar de transformarla. Esta tendencia responde a un cambio en la forma de entender la belleza: menos exceso, más cuidado.

Hoy, la sofisticación está en lo simple. Y este tipo de uñas encaja perfectamente en ese concepto, porque son versátiles, fáciles de mantener y apropiadas para cualquier ocasión, desde eventos formales hasta el día a día.

Minimalismo que sí hace diferencia

Aunque pueda parecer una elección básica, la realidad es que las uñas nude con brillo requieren precisión: una buena forma, cutículas cuidadas y un acabado impecable. Es justo ahí donde radica su impacto.

La reciente aparición de la Princesa de Gales no hace más que reforzar lo que ya venía creciendo: esta tendencia no solo se mantiene, sino que se consolida como una de las más relevantes del año. Porque cuando se trata de estilo, a veces lo más sencillo es lo que más transforma.

