Kate Middleton presume con orgullo el talento de su hijo George para el deporte favorito de los británicos

El pasado 15 de noviembre, la princesa Kate Middleton organizó una recepción para el equipo femenil de rugby de Inglaterra en el Castillo de Windsor, para celebrar y conmemorar la victoria del equipo en la Copa del Mundo en septiembre de 2025.

La princesa de Gales, quien además es patrocinadora de la Rugby Football Union, conversó animadamente con las jugadoras y compartió algunas anécdotas sobre su propia experiencia con este deporte, asegurando que su hijo George posee un gran talento.

Kate Middleton presume el talento del príncipe George en el rugby

De acuerdo con el Daily Mail, durante la conversación, Kate habló del gusto de George, Charlotte y Louis por el rugby, asegurando que además de practicarlo en la escuela, también lo juegan en casa con la familia.

“Es un juego tan bueno, en realidad, no deberían tener necesariamente que encasillar a chicos y chicas en deportes concretos demasiado pronto”, dijo la princesa de Gales a los deportistas en la recepción real, según Rebecca English del Daily Mail.

La princesa de Gales señaló que cuando juegan en casa al rugby, tiene una regla muy clara para George, pues a medida que crece, también va ganando más fuerza.

“Charlotte juega al rugby pero solo en casa con la familia, así que aún no ha estado en un equipo en el colegio”. Y agregó sobre George: “Obviamente, a medida que se hacen físicamente más fuertes... George, cuando jugamos en casa, ¡no quiero que George me placaje! Pero no, hasta cierta edad es genial. Deportes como la natación en el colegio son muy mixtos”.

Los deportes que más disfruta el príncipe George

La familia real siente una gran pasión por los deportes, la princesa Ana fue una maravillosa competidora de equitación, y su hija Zara Tindall, no dudó en seguir sus pasos, demostrando un gran amor por los caballos.

Por otra parte, el príncipe William es un maravilloso jugador de Polo y Rugby, por lo que no es de extrañar, que su hijo, el príncipe George, también siga sus pasos, además, ambos disfrutan del fútbol y han asistido juntos a varios partidos del Aston Villa, su equipo de fútbol favorito.

