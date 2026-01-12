Suscríbete
Realeza

La estricta formación que Kate Middleton da a sus hijos George, Charlotte y Louis para su futuro en la realeza

La princesa Kate Middleton prepara a sus hijos desde hace años para sus futuros roles reales, siguiendo una formación estricta y constante.

Enero 12, 2026 
Melisa Velázquez
La tradición de la corona que rompió Kate Middleton por el bienestar de sus hijos

Kate Middleton se ha convertido en una de las figuras más importantes de la monarquía británica; sin embargo, a diferencia de su esposo, el príncipe William, creció alejada del protocolo real y sin ninguna preparación para ser una figura pública.

De acuerdo con los expertos en la realeza, cuando se casó con el príncipe William tuvo que prepararse, recibiendo consejos de la propia reina Isabel II, de William e incluso de su suegro, el rey Carlos III.

Pero sobre todo, la princesa de Gales ha aprendido a desenvolverse dentro de la monarquía con la experiencia que ha adquirido con el tiempo, por eso ahora se esmera en preparar a sus hijos: George, Charlotte y Louis.

De acuerdo con varios especialistas en realeza, para Kate la preparación es primordial, pues fue así como ella logró adaptarse a sus propios roles dentro de la Familia Real: “La preparación y la cortesía importan a Kate; algo que ha inculcado a sus propios hijos”.

Por otra parte, el propio príncipe William, asegura que él mismo aprendió de su abuela, la reina Isabel II, sobre todo observando, pero también a través de la experiencia para construir tu camino.

Estoy aprendiendo observándola”, dijo el príncipe William en 2016. Para 2023, su forma de pensar evolucionó un poco: “No te lanzan simplemente a ello. Lo construyes”.

La visión de Kate Middleton y el príncipe William para preparar a sus hijos

Para William y Kate, es importante que sus hijos se vayan adaptando poco a poco a sus funciones reales, sobre todo el príncipe George, heredero al trono del Reino Unido, quien asistió a su primer evento real a los 9 años como pasaje de honor en la coronación de su abuelo, el rey Carlos III.

Durante el 2025, también tuvo una agenda muy movida, pues asistió junto a sus padres a diferentes eventos reales, como el aniversario del Día de la Victoria en Europa en mayo, o a la organización benéfica The Passage.

Charlotte y Louis también reciben lecciones por parte de sus padres, pues aunque en menor medida, también tendrán un papel fundamental dentro de la monarquía, un hecho que el rey Carlos sabe de sobra.

El rey Carlos sabe que estos tres niños son el futuro. Su capacidad para mostrarse relajados ante el público es absolutamente necesaria. Su simpatía proporciona un seguro institucional”.

Melisa Velázquez
