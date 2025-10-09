Kate Middleton reflexiona sobre la crianza de sus hijos en un mundo de pantallas digitales y da un valioso consejo

Kate Middleton ha sorprendido al mundo con sus reflexiones sobre lo complejo de hacer conexiones con las personas y la crianza de los hijos en un mundo que está gobernado por las pantallas digitales.

La princesa de Gales hizo público un ensayo personal sobre la importancia de dejar de lado los dispositivos móviles, para crear conexiones reales con nuestros familiares y personas de nuestro entorno.

Kate Middleton reflexiona sobre la crianza de sus hijos en un mundo digital

Kate ha titulado su ensayo “El poder de la conexión humana en un mundo distraído”, un escrito donde no solo ha compartido su preocupación por vivir en un mundo gobernado por las pantallas, también comparte valiosos consejos que nos permitan hacer conexiones más reales y auténticas con quienes nos rodean.

“Mira a los ojos a las personas que te importan y sé plenamente presente, porque ahí es donde nace el amor”, escribe la princesa de Gales.

Kate, que es madre de tres hijos, George, Charlotte y Louis, también habló sobre el impacto que tienen estos dispositivos en los más jóvenes de la familia, y la importancia de protegerlos y crear una mejor crianza para ellos.

“Para los bebés y los niños pequeños, la atracción por las pantallas será aún mayor que para los niños mayores y los adultos, pues los hábitos se arraigarán más profundamente a medida que crecen.

Sin embargo, este es precisamente el período en el que los niños deberían empezar a desarrollar las habilidades sociales y emocionales que les serán útiles durante toda la vida.

Estamos criando una generación que podría estar más conectada que cualquier otra en la historia, pero a la vez más aislada, más solitaria y menos preparada para formar las relaciones cálidas y significativas que, según las investigaciones, son la base de una vida saludable”.

Los consejos de Kate Middleton en un mundo de pantallas digitales

Al mismo tiempo, la princesa de Gales asegura que existe una forma muy sencilla de cambiar esta desconexión humana que nos mantiene alejados los unos de los otros, a pesar de vivir en el mismo hogar.

“¿Qué podemos hacer con estas tendencias que nos alejan de la conexión humana? La respuesta empieza por reconocer que la atención es algo que podemos elegir brindarnos mutuamente en todo momento: en casa, en el trabajo, en nuestras comunidades.

Requiere un esfuerzo consciente para estar plenamente presentes con las personas que nos importan. Significa proteger los espacios sagrados para una conexión genuina: cenas familiares, conversaciones, momentos de contacto visual genuino y escucha atenta”.

Estas declaraciones se complementan con la idea que tiene el príncipe William sobre la importancia de mantener a la familia unida, y de inculcar valores.

