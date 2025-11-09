Suscríbete
Kate Middleton y el pequeño George brillan en el Festival of Remembrance junto al rey Carlos III

El príncipe George roba miradas en el Festival of Remembrance junto a su madre, la princesa de Gales.

November 08, 2025 • 
Karen Luna
Kate Middleton y el príncipe George

Anoche se vivió una velada emotiva en el Royal Albert Hall de Londres, donde la familia real británica se reunió para el tradicional Festival of Remembrance, y dos protagonistas se robaron todas las miradas: Catherine, Princess of Wales junto a su hijo, Prince George of Wales, que hizo su debut formal en este acto tan significativo.

Una aparición doble memorable

Catherine, vestida de negro con un elegante toque de encaje blanco y la clásica amapola roja en su solapa, acompañó con orgullo a George, de 12 años, quien se mostró atento durante el homenaje. El rey King Charles III, flanqueado por la reina y otros miembros de la realeza, presidió la ceremonia que conmemora la valentía y el sacrificio de las fuerzas armadas británicas.

Para George, este fue un paso más en su aparición pública y un claro reflejo del camino que empieza a recorrer en sus futuros roles. El momento fue captado cuando madre e hijo ingresaban juntos al auditorio, despertando un aplauso respetuoso de los presentes.

Sentido homenaje

El festival no fue sólo una gala de protocolo, sino que en esta edición rindió homenaje al 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y al 25º aniversario de que el Reino Unido. Durante la velada sonaron testimonios en vídeo de veteranos, bandas militares, y se vivió un momento de silencio cargado de emoción.

Un mensaje de continuidad

La presencia de la princesa y su hijo juntos proyecta un mensaje claro: tradición y renovación van de la mano. Catherine mostró firmeza y elegancia, y George –aún adolescente– demostró respeto y dignidad sentándose al lado de su madre. Este tipo de apariciones ayudan a preparar su camino ante el papel público que asumirá en el futuro.

Además, la ausencia del príncipe Prince William, Prince of Wales —quien se encontraba viajando de regreso desde Brasil— dejó espacio para que la princesa y su primogénito brillaran con luz propia en esta noche importante para la realeza.

En definitiva, fue una noche de homenaje, de solemnidad… y también de momentos humanos: esos en que una madre y su hijo comparten un acto de memoria y servicio público ante toda una nación.

