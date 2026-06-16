Kate Middleton y el príncipe William anuncian la futura escuela del príncipe George

Después de meses de especulación y rumores, finalmente se confirmó una de las decisiones más importantes para el futuro del príncipe George. Kate Middleton y el príncipe William anunciaron que su hijo mayor estudiará en Eton College, el prestigioso internado británico donde también cursó sus estudios el heredero al trono. La noticia ha generado un enorme interés entre los seguidores de la realeza, ya que marca el inicio de una nueva etapa para el joven príncipe.

George, que cumplirá 13 años este verano, dejará atrás la etapa que compartió con sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, en Lambrook School, para comenzar su educación secundaria en una de las instituciones más exclusivas y tradicionales del Reino Unido.

El príncipe George seguirá los pasos de William

La elección de Eton College tiene un significado especial para la familia real. No solo es una de las escuelas más reconocidas del país, sino también el lugar donde estudiaron tanto el príncipe William como el príncipe Harry.

Fundado en 1440 por el rey Enrique VI, el colegio ha formado a generaciones de líderes británicos y figuras destacadas de la vida pública. Además, se encuentra a pocos minutos de Windsor, donde viven actualmente los príncipes de Gales junto a sus hijos, un detalle que habría influido en la decisión final.

Durante años existieron rumores sobre un posible desacuerdo entre William y Kate respecto a la educación de George. Mientras algunos medios apuntaban a que la princesa de Gales veía con buenos ojos opciones mixtas como Marlborough College, donde ella estudió, finalmente la pareja optó por Eton.

La educación de los hijos de los príncipes de Gales siempre genera interés, pero pocas decisiones habían despertado tanta expectativa como la elección de la futura escuela del príncipe George. Getty Images

Una decisión que marca el futuro del heredero

Aunque George todavía es un adolescente, cada paso de su formación es observado con atención debido a su posición en la línea de sucesión al trono británico.

La elección de Eton supone una combinación entre tradición y cercanía familiar. A diferencia de otros internados históricos, el colegio está muy cerca de la residencia familiar en Windsor, lo que permitirá al príncipe mantener un contacto frecuente con sus padres y hermanos.

Además, esta decisión pone fin a una de las incógnitas más comentadas entre los expertos en realeza durante los últimos años. Desde 2025 se especulaba sobre el centro educativo que elegirían William y Kate para el futuro rey, una decisión que el matrimonio mantuvo en privado hasta el último momento.

Comienza una nueva etapa para George

Con su ingreso a Eton en septiembre de 2026, el príncipe George dará uno de los pasos más importantes de su infancia. El anuncio no solo confirma la continuidad de una tradición familiar, sino que también refleja el cuidado con el que Kate Middleton y el príncipe William han gestionado la educación de sus hijos.

Mientras la princesa Charlotte y el príncipe Louis continúan en Lambrook School, todas las miradas estarán puestas en esta nueva etapa del joven heredero, que poco a poco comienza a prepararse para las responsabilidades que algún día asumirá dentro de la monarquía británica.

