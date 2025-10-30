Kate Middleton y el príncipe William ganan demanda contra periódico que publicó fotos de sus vacaciones con sus hijos

El pasado mes de abril, Kate Middleton y el príncipe Harry viajaron a los Alpes junto a sus hijos George, Charlotte y Louis, para disfrutar de sus vacaciones de primavera; sin embargo, el viaje familiar se vio afectado por la intrusión de paparazzis que tomaron fotografías y más tarde fueron publicadas.

El príncipe William se sintió ofendido por la intrusión a la privacidad de su familia, y decidió tomar medidas legales contra el medio francés Paris Match, al que finalmente ha ganado la demanda.

Kate Middleton y el príncipe Harry ganan juicio contra medio que violó su privacidad

Kate y William consideraron el artículo publicado por Paris Match como “sumamente intrusivo”, por lo que iniciaron acciones legales contra los editores de la revista poco después de su publicación el 16 de abril de 2025.

Un portavoz de la familia real advirtió que no dudarán en volver a hacerlo en sus esfuerzos por garantizar que sus hijos crezcan “sin escrutinio ni interferencia indebidos”.

Si bien el equipo legal de William y Kate inicialmente buscó una compensación, la pareja le dijo al tribunal que preferían la publicación del aviso judicial, algo que sucedió el jueves 30 de octubre.

Un portavoz de la pareja declaró en un comunicado a la revista People: “Sus Altezas Reales el Príncipe y la Princesa de Gales han ganado el proceso judicial iniciado en Francia contra el propietario de Paris Match, que publicó un artículo sumamente intrusivo y fotografías de paparazzi tomadas con teleobjetivo de sus vacaciones familiares privadas en los Alpes en abril”.

El comunicado continuaba: “La sentencia afirma que, a pesar de sus deberes públicos como miembros de la Familia Real, Sus Altezas Reales y sus hijos tienen derecho al respeto de su vida privada y su tiempo en familia, sin injerencias ni intrusiones ilícitas.

El Príncipe y la Princesa de Gales están comprometidos con la protección de su privacidad familiar y con garantizar que sus hijos puedan crecer sin escrutinio ni injerencias indebidas. No dudarán en tomar las medidas necesarias para hacer valer esos límites”, declaró el portavoz.

El comunicado publicado por Paris Match

Kate y William podrían haber recibido una indemnización en el caso, como se solicitó inicialmente, pero en su lugar pidieron que se publicara un aviso judicial en la revista, lo cual ya se ha hecho.

El texto decía: “Mediante auto de fecha 18 de septiembre de 2025, el juez de primera instancia del Tribunal Judicial de Nanterre dictaminó que la publicación de un artículo y fotografías en la revista Paris Match , número 3962, de fecha 10 de abril de 2025, además de la publicación realizada en las redes sociales de Paris Match , había infringido el respeto debido a su vida privada y los derechos que el Príncipe y la Princesa de Gales y sus hijos tienen sobre su imagen”.

Esta no es la primera vez que Kate y William denuncian a los medios franceses, en 2012 vivieron un procesos similar por la publicación de foto de Kate en topples, y es una medida que William seguirá tomando a favor de su familia, pues no quiere que se repita lo mismo que vivió su madre, la princesa Diana.

