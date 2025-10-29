Suscríbete
¿Adiós Forest Lodge? Kate Middleton y William se negarían a abandonar Adelaide Cottage por esta razón

Los príncipes de Gales tendrían motivos personales y familiares para mantenerse en su actual residencia a pesar de los planes de su traslado a Forest Lodge.

October 29, 2025 • 
Lily Carmona
La familia de los príncipes de Gales se prepara para mudarse a su nuevo hogar.

Desde hace meses, los rumores sobre la posible mudanza el próximo mes de noviembre de Kate Middleton y William a la que será su residencia definitiva en Forest Lodge han acaparado los titulares. Hoy los príncipes de Gales vuelven a acaparar los titulares, pues aunque el Palacio de Kensington habría considerado que Forest Lodge, dentro de Windsor Great Park, sería más adecuada para la familia real, todo parece indicar que tanto Kate como William no tienen intenciones de dejar Adelaide Cottage, el lugar en el que viven desde 2022 junto a sus tres hijos.

Un refugio pensado para la vida familiar

Ubicado en los terrenos del castillo de Windsor, la propiedad, que perteneció originalmente a la reina Adelaida, esposa de Guillermo IV, en 1831, ha sido descrita por fuentes cercanas como “un refugio íntimo funcional” para los príncipes de Gales. A diferencia de las grandes residencias reales, este hogar ofrece un entorno más discreto donde los príncipes pueden disfrutar de la cotidianidad en compañía de sus pequeños hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, sin la rigidez de la vida protocolaria que impone el palacio.

De acuerdo con diversos medios internacionales, Kate y William habrían decidido permanecer allí porque valoran la estabilidad que este entorno ofrece a sus hijos, especialmente ahora que asisten a Lambrook School, ubicada a pocos minutos de la casa. Además, la princesa habría adaptado cada rincón de la vivienda para que los pequeños crezcan en un ambiente acogedor y familiar lejos de los reflectores.

Adelaide Cottage, por Caleb Robert Stanley octubre 1839.

La salud de Kate, ¿un factor importante en la decisión de la mudanza?

A pesar de que la propiedad haya sido para la familia un hogar en el que crearon memorias invaluables, el momento de decirle adiós llegó. Durante su estadía en la propiedad, Kate habría sido diagnosticada con cáncer a principios de 2004, y a pesar de que es muy probable que algo que los motivase a quedarse podría estar relacionado con la recuperación de la princesa de Gales y las ventajas de vivir en un entorno que priorice su bienestar y privacidad, mudarse parece ser algo inevitable.

Forest Lodge da la bienvenida a los príncipes de Gales

Desde hace unos meses, diversos medios británicos reportaron la presencia de trabajadores en lo que será el “hogar para siempre” de William y su familia. Dentro de las reformas que se incluyeron, se trató de respetar los elementos clásicos de la propiedad, como su icónica chimenea, las molduras y los techos con yesería decorativa. Recordemos que la propiedad cuenta con gran valor histórico, pues fue construida en 1770. Según los reportes de vecinos de la zona, los príncipes también mandaron instalar arboledas y cercos que garanticen su privacidad.

Forest Lodge, el nuevo hogar de Kate Middleton y el príncipe William

Forest Lodge, el nuevo hogar de Kate Middleton y el príncipe William

Hace unos días se reportaba el traslado de las primeras pertenencias de los príncipes y parece ser que ahora sí, todo se encuentra listo para que el próximo 5 de noviembre, Kate y William, en compañía de sus hijos, habiten su nuevo hogar.

Adelaide Cottage, sin duda alguna, ocupará siempre un lugar muy especial en el corazón de los príncipes de Gales. Ahí fue donde Kate Middleton y William criaron durante dos años a sus pequeños hijos, unieron fuerzas para enfrentar como familia una terrible enfermedad y despidieron a la reina Isabel II, uno de los miembros más importantes de la familia real británica. Para nadie sería sencillo dejar atrás un lugar con tantas memorias. Sin embargo, la cuenta regresiva ha comenzado, y su destino en Forest Lodge aguarda paciente, seguramente con mejores experiencias.

kate middleton principe william
