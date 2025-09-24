Suscríbete
Kate Middleton y el príncipe William muestran pulseras que les regalaron durante su visita en Southport

Las pulseras a juego que Kate Middleton y el príncipe William recibieron como regalo, tienen un lindo y doloroso significado.

September 24, 2025 • 
Melisa Velázquez
Kate Middleton y el príncipe William

El pasado 23 de septiembre, Kate Middleton y el príncipe William realizaron una visita sorpresa a la pequeña ciudad de Southport, para continuar con el apoyo a las familias de las víctimas del terrible ataque que ocurrió el pasado 29 de julio donde tres niñas perdieron la vida en una clase de baile infantil con temática de Taylor Swift.

Bebe King de 6 años, Elsie Dot Stancombe de 7, y Alice Dasilva Aguiar, de 9 fueron asesinadas mientras participaban en una clase en el estudio de danza Hart Space.

Kate y William recorrieron las escuelas de las niñas y se reunieron en privado con cada una de sus familias, momento en el que recibieron pulseras a dúo muy especiales.

Las pulseras a juego que recibieron Kate Middleton y el príncipe William

Fue la madre de Bebe, Lauren King, quien les regaló a la pareja un recuerdo especial en memoria de su hija: pulseras de la amistad a juego que formaban “Bebe’s Hive”, una organización benéfica de apoyo para niños en duelo fundada en nombre de la pequeña.

Significó todo”, dijo Lauren a GB News sobre su momento con la pareja real. “Fue realmente especial”.

Creo que de todos modos estamos muy agradecidos por el gran reconocimiento que han dado a Bebe en esta escuela, y ver al príncipe y a la princesa apoyar eso y estar aquí ha sido simplemente increíble”, agregó.

Kate Middleton y el príncipe William

El discurso del príncipe William

La princesa Kate y el príncipe William siguieron luciendo las pulseras durante todo el día, incluso cuando visitaron el nuevo patio de recreo de la escuela de Bebe y Alice, la Escuela Primaria Churchtown, construido en memoria de las niñas, que cuenta con numerosas zonas de juego, como una estructura para trepar y una ciclovía, así como espacios para la reflexión en silencio, como la biblioteca interior y exterior.

Dirigiéndose a las familias y compañeros de las jóvenes víctimas, William dijo: “Este patio de recreo es un símbolo de cómo la comunidad se ha unido para crear un lugar tan positivo para los alumnos de esta escuela: un símbolo de recuerdo y resiliencia, un testimonio de que el amor siempre superará la tragedia.

Muchas vidas cambiaron en ese terrible día, incluyendo las de innumerables miembros de esta comunidad escolar. Los amigos y compañeros de Bebe, Alice y Elsie se han unido para apoyarse mutuamente y recordar a las niñas a su manera. A todos los afectados ese día, nunca los olvidaremos. Disfruten de este patio de recreo. Sean valientes, alegres y amables”.

Melisa Velázquez
