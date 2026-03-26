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Realeza

Kate Middleton y su impactante sombrero de más de 16 mi pesos que marca tendencia en días de viento

El viento puede arruinar cualquier peinado… pero no el estilo de Kate Middleton y es que la princesa de Gales sorprendió con un sombrero elegante.

Marzo 26, 2026 • 
Karen Luna
Kate Middleton

Kate Middleton y su impactante sombrero de más de 16 mi pesos que marca tendencia en días de viento

(Getty Images)

Si algo sabe hacer Kate Middleton es convertir cualquier detalle en tendencia y esta vez no fue un vestido ni unos zapatos… sino un sombrero espectacular que no solo elevó su look, también resolvió uno de los mayores retos de estilo: el viento.

¡Sí, así como lo lees! En uno de sus recientes actos públicos, la princesa de Gales volvió a demostrar por qué es referente absoluto de elegancia, apostando por un tocado sofisticado cuyo precio supera los 16 mil pesos mexicanos, dejando claro que los accesorios también pueden ser protagonistas.

El accesorio que domina el viento (y el estilo)

Los sombreros siempre han sido parte esencial del estilo royal, pero en el caso de Kate, tienen el propósito de combinar estética y funcionalidad. No es casualidad que muchas de sus elecciones incluyan diseños estructurados, con bases firmes y materiales resistentes.

De hecho, los tocados tipo “pillbox” o con estructura rígida (como los que suele llevar) son ideales para eventos al aire libre, ya que se mantienen en su lugar incluso con viento, sin perder elegancia.

Más de 16 mil pesos en un solo detalle (y vale cada centavo)

Aunque no es la primera vez que la royal apuesta por accesorios de lujo, este sombrero en particular ha llamado la atención por su precio, que supera los 16 mil pesos. Firmas como Philip Treacy o diseñadores británicos especializados suelen estar detrás de estas piezas, conocidas por su trabajo artesanal y acabados impecables.

Cómo llevar un sombrero elegante sin complicarte la vida

Lo mejor de todo es que este estilo no es exclusivo de la realeza, si quieres replicar el efecto (sin gastar una fortuna), hay tres claves básicas que puedes tomar de Kate:

  • Apuesta por tonos neutros o monocromáticos para que el accesorio destaque
  • Elige estructuras firmes, especialmente si hay viento
  • Menos es más: deja que el sombrero sea el protagonista
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Lo que hace especial a Kate Middleton no es solo lo que usa, sino cómo lo usa. En un mundo donde todo parece improvisado, ella demuestra que la elegancia también está en los detalles bien pensados.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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