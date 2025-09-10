Kate Middleton y William en su nuevo hogar de 16 millones de libras: así van las remodelaciones de Forest Lodge

La familia real británica, especialmente la conformada por los príncipes de Gales, sigue en el ojo público. Kate Middleton y el príncipe William se preparan para mudarse a Forest Lodge, una mansión valuada en alrededor de 16 millones de libras, ubicada en Windsor Great Park. A pesar de que los príncipes aún no hacen su mudanza a este espacio de forma oficial, los trabajos de remodelación avanzan a paso firme, generando expectación sobre cómo lucirá la futura casa de la pareja real y sus tres hijos.

Forest Lode: una propiedad con historia

Forest Lodge, el nuevo hogar de los príncipes de Gales, no es un inmueble cualquiera; la residencia cuenta con un pasado significativo dentro de la aristocracia británica.

Esta mansión de estilo gregoriano fue construida en 1770, por lo que está catalogada como Grado II dentro de la Lista del Patrimonio Nacional de Inglaterra.

La única reforma que la propiedad había registrado fue a principios del siglo XX; sin embargo, en 2001 sería parte de un programa de remodelación con el objetivo de preservar las características históricas del inmueble. Sin embargo, ahora la propiedad, que también fue hogar de Eduardo VIII, se prepara para recibir a William, Kate y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis.

Forest Lodge, el nuevo hogar de Kate Middleton y el príncipe William Getty Images

Remodelaciones actuales

De acuerdo con reportes de diversos medios británicos, el inmueble está sufriendo una reforma por la parte exterior del mismo con el objetivo de asegurar la privacidad de sus futuros habitantes. Dentro de los cambios más notorios que se han destacado está la plantación de nuevos árboles y setos, así como vallas.

Se dice que las reformas también se están llevando al interior de la propiedad con la finalidad de adaptar el inmueble a sus necesidades; dada la presencia de pintores y decoradores, se estima que algunas de las 8 habitaciones de la casa estén siendo modificadas y ha habido reportes sobre ventanas, puertas y suelos que han sido cambiados.

La importancia de Forest Lodge para los príncipes de Gales

La mudanza a Forest Lodge refleja el deseo de William y Kate de ofrecer a sus hijos un entorno con mayor privacidad y seguridad; si bien su antiguo hogar en Adelaide Cottage además ofrecía la libertad de convivir con la naturaleza, este nuevo entorno promete propiciar un ambiente relajado donde los pequeños príncipes crezcan en tranquilidad.

Pasillo de entrada de Forest Lodge, en Windsor Great Park, Berkshire, durante su remodelación en 2001. John Stillwell - PA Images/PA Images via Getty Images

Para muchos, este movimiento además representa el inicio de una nueva etapa donde quieren dejar atrás el tratamiento de Kate y donde están dando la bienvenida a su futuro como reyes de Reino Unido.

A pesar de que la mudanza a Forest Lodge aún no se efectúa ni tampoco tiene una fecha confirmada para llevarse a cabo, las remodelaciones en su interior y exterior avanzan con la promesa de que Kate Middleton y el príncipe Harry la conviertan en un verdadero hogar, el refugio perfecto para iniciar una nueva etapa en la vida familiar y real.