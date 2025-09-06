La cena romántica que logró la reconciliación de Kate Middleton y William tras su separación en 2007

En 2007, el noviazgo de Kate Middleton y el príncipe William atravesó una temporada complicada. La noticia de su separación dio la vuelta al mundo, sorprendiendo a quienes ya veían a la joven pareja un futuro prometedor dentro de la realeza. A pesar de que el distanciamiento fue breve, y hoy podemos decir “spoiler alert, terminaron juntos”, en su momento representó un momento de incertidumbre incluso para los futuros príncipes de Gales. Afortunadamente, William supo cómo lograr reconquistar el corazón de Kate, o al menos eso es lo que cuenta Grant Harold, el antiguo mayordomo de la familia real.

El gesto que unió nuevamente a la pareja

Grant Harold está por publicar su obra titulada “The Royal Butler”, un compendio de memorias y experiencias que vivió en sus años de servicio a los Windsor.

De acuerdo con lo que narra en el libro, un año después de la famosa ruptura entre Kate y William, al mayordomo se le fue encomendada una importantísima tarea: organizar y encargarse de forma meticulosa de una cena privada.

Una segunda oportunidad

Grant recuerda que, en la residencia real de Highgrove House, se preparó una velada romántica, empezando por una cena íntima en donde ambos platicaron y pasaron una noche especial. En todo momento Harold estuvo ahí y pudo presenciar lo que fue un encuentro bonito y muy especial donde interactuaron mucho, a tal grado que en este nuevo reencuentro se veían más unidos. “Antes, en realidad, no se tomaban de la mano; se comportaban como amigos. Después, cuando volvieron a estar juntos, las cosas cambiaron por completo, y eran realmente ellos dos como pareja”, recordó Grant en entrevista con People.

Además, Harold recuerda que la relación entre Kate y William era muy similar a la que la reina Isabel II y su esposo Felipe compartieron en vida, asegurando que esa complicidad, esa actitud de mejores amigos que trabajaban en equipo, ya se había visto dentro de las paredes del palacio desde el 20 de noviembre de 1947.

“A partir de ahí, era cuestión de tiempo. Cuando volvieron a estar juntos, estaba convencido de que se casarían. Solo que no sabíamos cuánto tardarían”, recordó lo que pensó luego de ver de nuevo a Kate y William juntos.

La ruptura que casi acaba con el futuro de la pareja

En aquel lejano 2007, William se encontraba en su formación militar volando helicópteros y cumpliendo diversas misiones que le eran encomendadas. De acuerdo con The Guardian, cuando William volvía a Londres, solo tenía energía para salir de fiesta con sus amigos, dándole a Kate la oportunidad de verlo una única vez a la semana. Por supuesto que esto pronto comenzó a crear estragos en la relación.

De acuerdo con lo narrado por el autor Rob Jobson, biógrafo de la princesa, William habría llamado a Kate por teléfono para pedirle tiempo para “encontrar su propio camino”, una brecha en la que él decidió divertirse y ella aprovechar el acecho de los paparazzi para demostrar que también se encontraba disfrutando de su tiempo de soltería.

Según los rumores, algunos meses de por medio después, ambos coincidieron en una fiesta en la que volverían a conectar y el resto fue historia.

De no haber sido por esa cena, probablemente ahorita no estaríamos contando nada sobre la querida Kate Middleton y William, y las cosas tal vez habrían sido muy diferentes a la realidad que vivimos. Eso nunca lo sabremos; lo que sí es que benditas sean las cenas románticas, pues son capaces de alterar el rumbo del destino.