La conmovedora decisión de Kate Middleton para proteger a sus hijos después del escándalo por su ausencia

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia”, afirmó la princesa Kate Middleton en el video confesional publicado por el Palacio de Kensington el pasado viernes 22 de marzo, el que le anunció al mundo que actualmente enfrenta un diagnóstico de cáncer y que ya se encuentra recibiendo tratamiento de quimioterapia.

Tales palabras lanzaron un mensaje muy claro al mundo: además de su recuperación física, la prioridad de la princesa de Gales es procurar el bienestar de sus tres pequeños hijos: George, Charlotte y Louis, de 10, 8 y 5 años de edad, respectivamente.

Kate también agregó en su video: “Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. A mí me ha llevado tiempo recuperarme de una operación quirúrgica importante para empezar el tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una forma adecuada para ellos, y tranquilizarles diciéndoles que voy a estar bien”, argumentación que ha tenido el suficiente peso para que la gente eche atrás cualquier bizarra teoría para explicar la ausencia de la royal durante estos meses.

La princesa de Gales anunció por medio de un video que padece cáncer Kensington Royal

¿Cómo ha protegido Kate Middleton a sus hijos desde que se enteró que tiene cáncer?

De acuerdo con el diario británico The Sun, tanto Kate Middleton como su marido, el príncipe William, esperaron a que sus pequeños hijos terminaran el colegio para por fin dar luz a la noticia sobre la enfermedad de la princesa. Esto con el fin de “protegerlos” de la cobertura mediática que iba a generar el impactante anuncio, el cual, seguramente iba a comentarse en sus respectivos colegios.

Dicha afirmación ha sido reforzada por fuentes cercanas a los príncipes de Gales, quienes han declarado ante el tabloide The Times que “Kate y William han estado haciendo todo lo posible para proteger a los niños para que no estén al tanto de todo lo que ha sucedido. Los niños en la escuela hablan, así que esa ha sido su principal preocupación. William ha sido un gran apoyo”.

The Sun afirma que Kate Middleton aguardó el anuncio sobre su enfermedad hasta que sus hijos salieran del colegio Getty Images

Definitivamente, esos argumentos han resultado conmovedores para los seguidores de la Familia Real británica, aunque no del todo sorprendentes, ya que desde un inicio Kate declaró lo siguiente:

“Como les he dicho a ellos (George, Charlotte y Louis), estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme; en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu”, palabras que evidencian la importancia que la princesa da a su papel de madre y el rol crucial que jugarán los tres pequeños niños en el camino a la recuperación de quien, hasta ahora, conserva el título de “futura reina consorte de Inglaterra”.