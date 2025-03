La curiosa decisión de Kate Middetlon para no llamar la atención en estas importantes ocasiones

En fechas recientes, la prensa británica señaló que Kate Middleton, tomó una firme decisión para que el foco mediático se desplace de sus elecciones de moda hacia su labor como miembro activo de la realeza.

En ese sentido, el diario Sunday Times reveló que Kate Middleton deseaba que sus apariciones públicas dejaran de centrarse en sus estilismos y que, en cambio, se destaquen sus acciones y compromisos sociales.

Por lo anterior, muchos observadores han notado que en sus recientes apariciones, la princesa de Gales ha optado por abrigos largos, con cortes clásicos y discretas variaciones en las solapas y colores, lo que podría ser parte de esta estrategia para desviar la atención de su vestimenta, la cual siempre ha llamado la atención no solo de los seguidores de la realeza, también de los afectos a la moda.

Kate Middleton sorprene en el Día de San Patricio con este look Getty Images

¿Es cierto que Kate Middleton ya no quiere llama la atención con sus looks?

Según informó Vanity Fair, dado que estos comentarios oscurecieron sus recientes actos públicos, el palacio de Kensington decidió tomar cartas en el asunto. A diferencia de ocasiones anteriores, cuando el silencio de la institución se prolongó por meses, esta vez la reacción fue inmediata.

Un portavoz oficial emitió un comunicado masivo en el que se aclaró: “Durante la última semana, hemos recibido numerosas preguntas sobre un artículo sobre el vestuario de la princesa de Gales y sobre cómo Kensington Palace comparte información sobre la ropa que lleva”.

Kate Middleton suele usar este tipo de abrigos para no llamar demasiado la atención Getty Images

El mismo portavoz insistió en que “los comentarios que aparecen en ese artículo son míos, no de la princesa. No deberían atribuirse directamente a la princesa de Gales. Para ser exactos, no ha habido ningún cambio en nuestra forma de compartir información sobre la moda que lleva Su Alteza Real”, informó el medio citado.

A pesar de estas aclaraciones, Esta firme decisión ha sido interpretada como un intento claro de poner en primer plano su importante labor social y humanitaria, dejando que su elegancia pase a un segundo plano.