La duquesa de Edimburgo pone en tendencia los vestidos florales para el otoño durante su visita a Japón

El pasado jueves 18 de septiembre, Sofía, duquesa de Edimburgo y su esposo, el príncipe Eduardo, viajaron a Tokio, Japón, para una visita de Estado que duró alrededor de 5 días, donde tuvieron importantes encuentros con la realeza nipona.

Los duques de Edimburgo se reunieron con los emperadores de Japón y con importantes empresarios para conocer iniciativas en conjunto, y para sumergirse y disfrutar de la cultura del país asiático.

Sin embargo, uno de los detalles que más cautivó de esta visita, fue el estilismo de Sofía, pues la duquesa de Edimburgo, ha descubierto que los vestidos camiseros son una opción elegante, pero sobre todo cómoda, para acertar en cada reunión.

La duquesa de Edimburgo impone el vestido camisero con estampados florales

El día comenzó en la embajada de británica en Tokio donde se celebró la Iniciativa MUSUBI, que tiene como objetivo crear conexiones entre líderes de ambos países, más tarde tuvieron una reunión con el príncipe heredero y su esposa en su hogar, para luego trasladarse al Ryogoku Kokugikan National Sumo Arena, donde disfrutaron de un torneo de Sumo.

Para estos tres eventos, la duquesa de Edimburgo optó por un vestido camisero midi en azul marino de la firma Valentino, un diseño con botones dorados y estampado de lunares que usó con zapatos de tacón en color beige de Jimmy Choo.

La duquesa de Edimburgo impone con su estilismo floral en Japón Jane Barlow - PA Images/PA Images via Getty Images

Para su encuentro con los emperadores Naruhito y Masako en la residencia imperial, donde se celebró una cena, Sofía optó nuevamente por un vestido camisero de mangas cortas, confeccionado en seda color azul y estampado floral, que acompañó con zapatos en color nude.

La duquesa de Edimburgo impone con su estilismo floral en Japón Jane Barlow - PA Images/PA Images via Getty Images

Para su segundo día, donde realizó varias actividades en solitario, la duquesa optó nuevamente por un vestido camisero con un diseño estampado con motivos pictóricos de la diseñadora Suzannah y una cartera de Sophie Habsburg.

La duquesa de Edimburgo impone con su estilismo floral en Japón Jane Barlow - PA Images/PA Images via Getty Images

Durante su visita a un museo dedicado a la tecnología y la robótica, la duquesa optó por un romántico vestido floral de Suzannah x Joe Horner.

La duquesa de Edimburgo impone con su estilismo floral en Japón Jane Barlow - PA Images/PA Images via Getty Images

Para el domingo, los duques retomaron su agenda conjunta para visitar algunos de los monasterios más famosos de la región: el de Soijiin y el de Koyasan, y otros sitios emblemáticos, para la ocasión, Sophie usó un vestido de flores de Max Mara y las cuñas de Penelope Chilvers.

La duquesa de Edimburgo impone con su estilismo floral en Japón Jane Barlow - PA Images/PA Images via Getty Images

Finalmente, el lunes por la mañana los duques de Edimburgo visitaron la Osaka Expo 2025 en compañía de la princesa Takamado, y para la ocasión, Sofia de Edimburgo ha recurrido a un favorecedor vestido con manga corta abullonada, de color azul con motas en blanco y rematado con botones de perla de la firma Beulah.

La duquesa de Edimburgo impone con su estilismo floral en Japón Jane Barlow - PA Images/PA Images via Getty Images

Sin duda, la duquesa de Edimburgo supo combinar comodidad con elegancia durante su visita a Japón, donde su agenda estuvo llena de actividades.

