La dura confesión de Carlos a la princesa Diana tras el nacimiento de Harry: “Volveré con Camila”

Han pasado 27 años de la muerte de la princesa Diana y su historia sigue causando curiosidad alrededor del mundo. Por ello, no es ningún secreto que, ante situaciones de revelación de más información sobre su vida por parte de personas que convivieron de forma cercana con ella, la atención se dirija en automático a dichos testimonios.

En esta ocasión, el exmayordomo y amigo cercano de Lady Di, Paul Burrell, ha relatado en su libro “The Royal Insider” un momento difícil y cruel para la princesa de Gales.

Las crueles palabras de Carlos

De acuerdo con información de Mirror, Burrell estaría asegurando en su obra que, tras el nacimiento del príncipe Harry en 1984, el entonces príncipe Carlos habría hecho una dura confesión a Diana.

Carlos y Harry. Getty Images

Supuestamente, la princesa Diana permanecería horas llorando mientras se encontraba en la cama del hospital luego de que Carlos dijera, sin importarle que acababa de dar a luz, que volvería con Camila Parker-Bowles.

“[Diana me dijo] que Carlos entró en el hospital, miró en la camilla y dijo: ‘¡Ay, qué pelirrojo!’”, recuerda en su obra Burrell. “Diana respondió: —Pero Carlos, sabes que ese es el gen Spencer. Todos somos pelirrojos”, sin embargo, la conversación no terminaría ahí; Paul afirma también que: “Entonces [según Diana] llegó el golpe demoledor. Dijo: “Bueno, al menos ahora tengo al heredero y al ‘reemplazo’ y… puedo volver con Camila”.

Una versión no confirmada

Es importante subrayar que estas declaraciones tan fuertes vienen como parte de un testimonio personal de Paul Burrell, mas no de un hecho confirmado oficialmente por la Casa Real o la misma Diana, quien, recordemos, solo aprobó una biografía oficial, ofreciendo ella misma el material para su redacción, y es la famosa obra de Andrew Morton.

Mirror reporta que luego de que esta información llegó a sus manos, trataron de ponerse en contacto con el ahora rey y el Palacio de Buckingham para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, ese es el problema aquí, que de conceder una “aclaración”, Carlos contaría su versión y las únicas personas que podrían dar un testimonio verídico de lo sucedido aquel 15 de septiembre de 1984, son ellos, y Diana ya no está para ser escuchada.

Un relato desde la cercanía

Para nadie es un secreto que los mayordomos y trabajadores del palacio tienen en su poder muchísimas anécdotas e información de la que fueron testigos durante sus años de servicio. Sin embargo, sí debemos tomar esta información con un trato especial, pues no está confirmada.

Diana y Carlos. Getty Images

A pesar de ello, el exmayordomo continúa con su relato en las páginas del libro, donde también compartió una memoria sobre las charlas que mantuvo con Diana, que en aquel entonces tenía tan solo 23 años y, en la vulnerabilidad del postparto, sus propias experiencias y todo lo que rodeó su matrimonio; buscaba un hombro sobre el cual encontrar consuelo.

“Diana me dijo: ‘Lloré hasta quedarme dormida esa noche sabiendo que mi matrimonio había terminado… Cuatro años, Paul, le di cuatro buenos años y se fue. El resto del tiempo tuve que fingir y ponerle fachada al mundo’”, recuerda Paul esa conversación que sucedió años después del nacimiento de Harry.

El verdadero motivo de la separación

Paul también recuerda que el matrimonio de la princesa y Carlos terminó en el momento en el que el hijo de la reina Isabel II “cumplió con sus responsabilidades procreativas”, e incluso confiesa que compartió esta información con los príncipes William y Harry.

El príncipe Harry podría haber escrito su libro luego de esta conversación. Getty Images

“Harry me miró fijamente con cara de póquer. No podía creer lo que le decía. Le dije: ‘Harry, es la verdad. No te lo diría a menos que fuera exactamente lo que me dijo tu madre’. Esto ocurrió justo antes de que Harry y Meghan se comprometieran. Creo que eso lo motivó y le dio energía para seguir adelante con todo lo que sentía. Y probablemente por eso tituló su libro ‘Spare’”, comparte Burrell en las páginas de su libro.

Para nadie es un secreto que la vida matrimonial de la princesa Diana y Carlos fue un momento muy oscuro y doloroso para ella; historias como la que comparte Burrel reavivan el interés en torno a su vida privada y las dificultades que tuvo que enfrentar mientras estuvo casada con el ahora rey.

Solo ella y Carlos podrían confirmar esta declaración; sin embargo, a pesar de que este testimonio es fuerte y cruel, invita a la reflexión de por qué las tensiones entre Harry, Carlos y la familia real han escalado a este nivel.