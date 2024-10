La extraña razón por la que el príncipe William no usa su anillo de bodas

En las últimas apariciones públicas, Kate Middleton ha dejado de lucir en su mano su anillo de compromiso de zafiro y diamantes, que fue de su difunta suegra, Lady Di. Una situación que ha llamado la atención y que también se cuestionen por qué el príncipe William no usa su argolla de matrimonio.

Si hacemos memoria, el heredero al trono británico nunca se ha dejado ver con su anillo de bodas. Una decisión que él mismo eligió seguir desde que se casó con Kate, en abril de 2011. Sin embargo, esto tiene un motivo de ser, el cual aquí te contamos.

¿Por qué el príncipe William no lleva su argolla de matrimonio?

Según lo que contó una fuente a The Mirror, la decisión de no llevar su anillo se debe al estilo y personalidad de William. “No le gustan las joyas”, señaló. “Nunca ha llevado ninguna. Decidió que no quería llevar ninguna ahora. Todo se reduce a preferencias personales”, recalcó

El príncipe William decidió no usar su anillo de bodas desde que se casó con Kate Middleton en abril de 2011 Archivo

Mientras que la comentarista real Eloise Parker sugiere que ello tiene que ver más con una cuestión de tradición. “Aunque es tradicional que las mujeres de la realeza usen tanto un anillo de compromiso como un anillo de bodas después de casarse, nunca ha sido tradicional que los hombres de la realeza usen uno”, apuntó.

“Por eso el príncipe Felipe y el príncipe William no lo llevan. Creo que cuando tienes una boda vista por millones de personas, todo el mundo sabe que estás casado”, según lo que explicó la experta en la Casa Real Británica.

Y ya que sale a relucir el nombre del abuelo del futuro rey de Inglaterra, recordemos que Felipe de Edimburgo estuvo casado con la reina Isabel II durante 73 años y nunca llevó su alianza de matrimonio. Cosa contraria a la del actual monarca, Carlos III, quien sí suele llevar su argolla, incluso, debajo de su anillo de sello.

Kate Middleton no lució su anillo de compromiso

En su última aparición pública, Kate Middleton no usó su anillo de compromiso de zafiro y diamantes X @chrisshipitv

Por otro lado, y como ya adelantábamos al inicio, en su última aparición Kate Middleton no usó su anillo de compromiso de zafiro y diamantes que era de la fallecida Lady Di. Una situación que ha dado pie a infinidad de rumores sobre una posible crisis entre la pareja.

Sin embargo, algunos expertos en realeza que esta situación no se debe a problemas en el matrimonio sino que podría ser por simple elección personal. Algo que tiene todo el sentido si tomamos en cuenta que Isabel II siempre usó su anillo, mientras que la reina Letizia de España tiene años sin lucir su sortija de compromiso.