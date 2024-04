La inesperada respuesta de Marta Luisa de Noruega tras filtrarse los detalles de su boda con Durek Verrett

Luego de que la semana pasada la prensa revelara algunos detalles de la boda de la princesa Marta Luisa de Noruega con su prometido Durek Verrett, la royal no ha tomado nada bien que se hayan filtrado los pormenores de su próximo enlace nupcial.

Fue el medio noruego Se og Hør el que reveló algunas de las exigentes reglas que la hermana del príncipe Haakon impuso a los invitados a los festejos de su boda, los cuales durarán cuatro días. Por ello es que la princesa ha aprovechado para romper el silencio sobre esta situación.

¿Cómo reaccionó la princesa Marta Luisa a las filtraciones sobre su boda?

La hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega expresó a VG su enfado y aseguró que quien habló de su casamiento lo hizo por dinero. “Ellos, los de ‘Se og Hør’, se aprovechan de las personas débiles y les dan dinero para lograr algo que quieren. No les importa si las familias se rompen. Sólo quieren la historia, y es poco ético y bastante impactante”, recalcó.

Marta Luisa de Noruega está molesta por las filtraciones sobre los detalles de su boda Rune Hellestad/Getty Images

“Llevo bastantes años en el juego —refiriéndose a la prensa— así que soy bastante buena detectando quién hace algo así. Realmente me pregunto cuánto obtuvieron por ello: ¿Cuánto valgo? Porque quien lo hizo no es mi amigo si Se og Hør es más importante que nuestra amistad”, aseveró.

También sugirió que si bien entiende cómo es la dinámica con los medios, eso no significa que no le moleste. “No siempre es tan fácil. Pero he experimentado ese lado de la gente toda mi vida, así que elijo verlo como una elección interesante. Pero de vez en cuando me enfado y me entristezco”, indicó.

¿Qué condiciones impuso Martha Luisa de Noruega para su boda?

Entre las peticiones que hizo a los asistentes a su próximo casamiento está el lugar para hospedarse, ya que la royal de 52 años de edad pidió que se alojen únicamente en ciertos hoteles de la zona en la que se llevará a cabo la boda. Además, les especificó que los gastos de hospedaje correrán por cuenta de cada invitado.

La princesa Marta Luisa de Noruega se casará con su prometido el 31 de agosto Getty Images

Mientras que para el primero de los festejos que Marta Luisa y Durek ofrecerán a sus invitados —el cual realizarán en el hotel 1904— se ha solicitado que los asistentes vistan de manera “sexy y genial”. También los novios han organizado el cóctel y la cena preboda en el hotel Union, en el que se pide que las mujeres lleven vestido de baile y los hombres acudan de traje.

En cuanto a las reglas de etiqueta para el día de la ceremonia nupcial, que es el sábado 31 de agosto, a las mujeres se les ha pedido que no lleven blanco ni rosa y que tampoco vayan vestidas completamente de color negro, ni de dorado. En tanto que a los varones se les ha indicado que vistan de esmoquin.