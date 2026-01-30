La infanta Sofía conquista con un look relajado y juvenil de jeans y blazer en su segundo acto real en solitario

Este viernes 30 de enero, la infanta Sofía viajó de Lisboa a Madrid para asistir a su segundo acto oficial en solitario, donde inauguró las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía en Boadilla del Monte.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, es que con solo 18 años, ya está demostrando que ha heredado la elegancia y estilo de su madre, la reina Letizia, pues ha construido un look sofisticado y elegante, con prendas básicas, casuales y low cost.

El look casual y sofisticado de la infanta Sofía en su segundo acto real en solitario

Con sus apariciones públicas, la infanta Sofía confirma que ha heredado el estilo sobrio y elegante de la reina Letizia, combinando clásicos atemporales con tendencias actuales y firmas españolas.

Durante su visita a la Fundación ONCE, Sofía también ha lucido un look que también deja ver su estilo personal, mucho más clásico y relajado, pero que no deja de ser elegante, una combinación perfecta para la oficina.

La prenda protagonista fue un blazer color gris de Zara, de corte recto y cuello de solapa clásico, con manga larga y hombreras estructuradas, bolsillos delanteros y cierre frontal con un botón negro al centro.

Sofía combinó su blazer con jeans ajustados de tiro alto, que ha combinado con botines de color negro planos, una opción cómoda, pero no dejan de lucir elegantes para la temporada invernal.

Paolo Blocco/WireImage

La infanta Sofía y su visita a la Fundación ONCE

Durante la visita, la hermana de la princesa Leonor interactuó con los cachorros del centro, dejando ver su naturalidad, mientras se consolida poco a poco su presencia en compromisos oficiales sin la compañía de su familia.

En una sala con ambiente infantil, la infanta Sofía se mostró especialmente natural y cercana, interactuando con los cachorros, nombrando a uno de ellos y prestando atención tanto a los recién nacidos como a su madre, evidenciando lo cómoda y feliz que se sentía.

La infanta Sofía ha sorprendido en este acto, porque ha dejado claro cuáles son sus intereses personales, mostrándose feliz y cercana con los animales que necesitan más amor y protección, dejando al descubierto su ternura y gran corazón.

