La infanta Sofía deslumbra con su sombra de ojos: el secreto GenZ para una mirada radiante

El pasado 12 de octubre, la infanta Sofía hizo su debut en el Día de la Hispanidad, donde se le vio junto a sus padres, la reina Letizia y el rey Felipe VI, y su hermana, la princesa Leonor, disfrutando del desfile de las Fuerzas Armadas.

El estilismo de Sofía para este importante día fue el centro de atención y causó opiniones divididas, pues mientras que algunos aseguraban que lucía radiante en su vestido polka dot en color negro de la firma Carolina Herrera, que combinó con una capa negra de la misma marca, otros aseguraban que no eran prendas adecuadas para su edad.

El maquillaje monocolor de la Infanta Sofía

Sin embargo, uno de los detalles que más ha dado de qué hablar, es el maquillaje de la infanta Sofía, la hermana de la heredera al trono es una de la royals que más se adapta a las tendencias de la GenZ, y su maquillaje de aquel día es prueba de ello.

Leonor, que suele seguir el protocolo del maquillaje natural para los eventos reales, esta vez se ha saltado un poco las reglas y ha elegido llevar un maquillaje monocolor ligeramente más llamativo que el de costumbre.

La infanta Sofía sorprende con su maquillaje monocolor Paolo Blocco/WireImage

Esta tendencia de maquillaje de su generación, consiste en replicar el mismo color de sombra de ojos, blush y labios, y aunque el makeup de Sofía no era 100% monocolor, sí lograba visualmente el efecto.

Sofía llevó sombra de ojos en color rosa pastel con un acabado ligeramente satinado en el párpado móvil, que le deba mayor luminosidad y apertura a su mirada, también aplicó un poco de sombra marrón al ras de las pestañas para abrir más el ojo sin necesidad de delineador, y así conseguir un look más natural, y terminó con máscara de pestañas.

El efecto monocolor lo consiguió gracias a su blush, entre rosa y melocotón que llevó bien difuminado y gloss para labios en tono coral.

La infanta Sofía sorprende con su maquillaje monocolor Paolo Blocco/WireImage

¿Cuáles son los básicos de belleza de la infanta Sofía?

Como miembro de la familia real de España, la infanta Sofía cuenta con sus básicos de belleza ya establecidos, entre ellos se encuentran los labiales hidratantes de tono natural, brillo gloss, bronceador y máscara de pestañas.

Al igual que su hermana Leonor y su madre Leticia, Sofía sigue por regla llevar siempre las cejas arregladas, pues les permite verse siempre arregladas.

