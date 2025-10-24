La infanta Sofía deslumbra con su look más audaz: un traje rojo que redefine la elegancia otoñal

La infanta Sofía acompañó a la reina Letizia, al rey Felipe VI y a su hermana, la princesa Leonor, en los actos celebrados en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, con motivo de los premios Princesa de Asturias.

En esta ocasión, la Familia Real recibió a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo, a los distinguidos con las Medallas de Asturias 2025 y a quienes fueron nombrados Hijos Predilectos del año.

Sin embargo, lo que más ha destacado de este evento real, es el estilismo original y elegante de la infanta Sofía, que sin querer, ha logrado eclipsar a su hermana Leonor con su nuevo conjunto.

La infanta Sofía deslumbra con el traje rojo más bonito del otoño

La hija menor de la reina Letizia y el rey Felipe VI, ha estrenado un llamativo traje en color rojo, con el que ha logrado robarse las miradas, pues es la primera vez que viste un traje estilo working, como los que tanto le gustan a su madre.

Se trata de un llamativo conjunto de dos piezas en color rojo que ha combinado con unas bailarinas destalonadas en color nude y ha llevado de nuevo el anillo que lució el día de ayer, el diseño de Karen Hallam que pertenecía a su madre.

La infanta Sofía deslumbra con el traje rojo más bonito del otoño Carlos Alvarez/Getty Images

La infanta Sofía ha sobresalido con su look, por que a diferencia de su hermana y madre, que apostaron por tonos más serios, ella lució el llamativo como rojo, aportando un toque moderno y juvenil que no ha pasado desapercibido y que le da frescura a su imagen.

Los looks de la reina Letizia y la princesa Leonor

Por otra parte, la reina Letizia ha vuelto a confiar en su infalible traje gris de doble botonadura, de la marca Mango, que ha combinado con una camiseta básica negra y sus inseparables bailarinas destalonadas de estilo Mary Jane, las ‘Babies Paula’ de Sézane que tiene en varios colores y tampoco ha faltado su anillo de Coreterno.

La infanta Sofía deslumbra con el traje rojo más bonito del otoño Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Mientras tanto, la princesa Leonor repetía de nuevo su traje azul marino de Hugo Boss que ha combinado con unas bailarinas a juego y su anillo favorito, el modelo ‘Gravity’ de la firma de joyería española PDPAOLA.

