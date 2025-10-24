Suscríbete
¿Opacó a la princesa Leonor? La infanta Sofía presume impactante look negro en los Premios Princesa de Asturias

Esta edición de los Premios Princesa de Asturias no solo ha servido para reconocer logros internacionales, sino que ha marcado un cambio en el sentido de la moda de la infanta Sofía.

October 23, 2025 
Karen Luna
infanta sofía

¿Opacó a la princesa Leonor? La infanta Sofía presume impactante look negro en los Premios Princesa de Auturias

(Getty Images)

La realeza española volvió a brillar en Oviedo, pero esta vez, las miradas no se centraron únicamente en la princesa Leonor. Su hermana menor, la infanta Sofía, acaparó los flashes con un look negro impecable y moderno que muchos ya catalogan como uno de los más elegantes que ha lucido hasta ahora.

La joven de 18 años, que este año vive un momento de transición entre la discreción y la madurez, sorprendió al llegar al concierto previo a los Premios Princesa de Asturias, celebrado en el Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Aunque el protocolo dicta que el protagonismo sea de Leonor (heredera del trono), lo cierto es que Sofía logró robar parte del foco con una elección de estilo sobria, poderosa y muy consciente.

El look de la infanta Sofía que nos anticipa que el negro estará de moda

Lejos de los vestidos tradicionales o de los conjuntos más clásicos, Sofía optó por un mono negro de la firma HUGO Boss, confeccionado en crepé fluido con cuello halter y un escote en cascada que dejaba ver parte de la espalda. Un diseño sofisticado y sin excesos que, sin decir demasiado, decía todo.

Sofía completó el outfit con unos pendientes dorados discretos y un brazalete metálico en el brazo derecho. Pero lo más simbólico fue el anillo dorado de Karen Hallam, el mismo que Letizia ha convertido en su amuleto personal, que fue un gesto pequeño, pero significativo, como si la infanta quisiera rendirle homenaje a su madre a través de los detalles.

Spanish Royals Attend The XXXIII Concert Ahead Of "Princesa De Asturias" Awards 2025

El look negro de la infanta Sofía.

Carlos Alvarez/Getty Images

El pelo suelto, con ondas naturales y raya en medio, reforzó esa imagen juvenil que tanto la favorece, mientras que su maquillaje, se mantuvo fiel a su estilo con la piel luminosa, labios nude y pestañas marcadas.

¿Sofía opacó a Leonor?

No se trata de competir (y Sofía lo sabe), pero sí de brillar con identidad propia, pues mientras Leonor eligió un conjunto azul marino sobrio, acorde a su papel institucional, Sofía apostó por una propuesta más actual y segura de sí misma. ¡En moda, eso siempre se nota!

Cada aparición de la infanta deja claro que está encontrando su camino, no solo dentro de la familia real, sino también en el terreno del estilo. Este look negro fue una declaración elegante de madurez sofisticada, firme y lista para tener su propio momento.

