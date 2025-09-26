La polémica razón por la que el príncipe William no quiere vivir en el palacio de Buckingham: “nunca le ha tenido cariño”

Mucho se ha hablado de la próxima mudanza de Kate Middleton y el príncipe William a Forest Lodge, la pareja ha decidido dejar su residencia en Adelaide Cottage por cuestiones de espacio y comodidad.

De acuerdo con algunos detalles que han salido a la luz, Forest Lodge ha sido elegido como el hogar oficial de la familia de William, pues después de su ascenso al trono, no planea mudarse al Palacio de Buckingham como dicta el protocolo real.

¿Por qué el príncipe William no quiere vivir en el Palacio de Buckingham?

A lo largo de los años, el Palacio de Buckingham se ha convertido en el hogar del rey o reina del Reino Unido y un símbolo de la institución monárquica; sin embargo, todo indica que en la actualidad, no volverá a ser un hogar familiar

Tras la muerte de la reina Isabel II, el rey Carlos III asumió el trono, pero estableció su residencia en Clarence House, dejando a Buckingham como el escenario de eventos reales, y por otra parte, todo indica que William tampoco ocupará sus habitaciones.

Palacio de Buckingham. (Getty Images)

De acuerdo con la experta en realeza, Ingrid Seward, editora de Majesty Magazine, reveló que William no siente cariño por Buckingham: “Nunca le ha tenido cariño y probablemente no ha pasado mucho tiempo allí”.

Pero no sería el único, la experta asegura que la reina Isabell II también sentía cierto rechazo a vivir en el palacio cuando fue su turno de gobernar.

“La reina y el príncipe Felipe quedaron devastados cuando tuvieron que mudarse de Clarence House; Winston Churchill les dijo que la reina tenía que vivir en un palacio”.

William en el Palacio de Kensington Handout/Andy Parsons/Kensington Palace v

El príncipe William planea modernizar la monarquía británica

Sin embargo, la decisión del príncipe William de no vivir en Buckingham cuando sea rey, va más allá de un gusto personal, la especialista asegura que William quiere modernizar a la monarquía y hacer las cosas diferentes cuando llegue su turno de ocupar el trono.

“Es bastante visionario y puede ver que la monarquía tiene que cambiar para sobrevivir. Será un padre muy implicado, además de monarca, lo cual es bastante difícil, pero creo que lo logrará cambiando la forma en que se gestionan las cosas, incluyendo ser más autosuficiente y no depender del contribuyente”.

Actualmente, el palacio de Buckingham se encuentra en remodelación, trabajos que han tenido un costo aproximado de 427 millones de euros y serán terminados hasta el 2027, por lo que William ha considerado que el palacio podría convertirse en un espacio institucional y turístico de acceso permanente al público.

