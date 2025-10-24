La princesa Ana expresa su preocupación sobre el futuro del príncipe Andrés luego del escándalo

El escándalo en torno al príncipe Andrés continúa generando repercusiones dentro de la familia real británica. Luego de que el hijo de la reina Isabel II renunciara oficialmente a su título de duque de York, medios británicos aseguran que la princesa Ana se encuentra preocupada por cómo su hermano está sobrellevando la presión mediática y personal derivada de la situación.

De acuerdo con declaraciones obtenidas por “Mirror”, del periodista Richard Kay, cercano a la familia real y colaborador de “Daily Mail”, tanto Ana como el príncipe Eduardo habrían asumido un papel más cercano y conciliador con Andrés, especialmente tras las recientes decisiones del Palacio de Buckingham.

¿Qué le preocupa a la princesa Ana?

Durante una intervención en el podcast “Palace Confidential”, Richard señaló que la princesa Ana y el conde de Wessex han mostrado empatía por el momento que atraviesa su hermano menor. “No se puede olvidar que hay un ser humano en el centro de todo esto”, comentó el periodista, compartiendo que ambos han sido compañía de Andrés antes de la forma en la que el rey Carlos está conteniendo la situación.

Fuentes citadas por “Mirror” aseguran que los hermanos del monarca consideran que existe un “deber de cuidado” hacia el príncipe, quien desde hace años vive bajo el escrutinio público por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

La princesa Ana y el príncipe Andrés en el funeral de la duquesa de Kent. Max Mumby/Indigo/Getty Images

¿Qué sucederá con el príncipe Andrés?

El príncipe Andrés ha sido objeto de múltiples cuestionamientos desde su entrevista para la BBC, en donde intentó defender su amistad con Epstein, lo que terminó por ser el punto de quiebre de su reputación. Desde ese momento se retiró de la vida pública y había mantenido un perfil bajo viviendo en Royal Lodge en Windsor.

Recientemente, Andrés confirmó que su renuncia al título de duque de York fue consultada con el rey Carlos III y otros miembros de la realeza, expresando que su principal motivación era proteger el nombre e imagen de la monarquía, evitando que sus controversias personales afectaran el trabajo de la institución.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la renuncia de Andrés?

Aunque el príncipe Andrés ya no podrá usar sus honores ni títulos oficiales, mantiene su condición de príncipe de sangre real. Su exesposa, Sarah Ferguson, quien recientemente cambió el user de su cuenta de Instagram dejando atrás el título de cortesía de duquesa, no tendrá algún tratamiento distinto. Mientras que sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz, conservarán sus títulos reales.

La situación del príncipe Andrés sigue siendo un tema delicado dentro del palacio. Mientras el rey Carlos III intenta mantener la estabilidad institucional, la princesa Ana buscaría abogar por el bienestar emocional de su hermano.