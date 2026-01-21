Suscríbete
La princesa Ingrid de Noruega celebra su cumpleaños 22 con un viaje especial en su formación como reina

La heredera al trono de Noruega llega a los 22 años con una viaje en puerta dentro de su agenda institucional en medio de una situación tensa para la corona.

Enero 21, 2026 • 
Lily Carmona
Ingrid Alexandra de Noruega rompe el silencio y habla del escándalo legal de su hermano Marius Borg Høiby

Ingrid Alexandra de Noruega celebra su cumpleaños número 22 en Noruega.

Getty Images

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega está festejando su cumpleaños número 22, un momento que, si bien resulta significativo para la futura heredera, también puede considerarse complicado por lo que está sucediendo en torno a la corona, a nivel institucional.

Si bien es cierto que su hermano mayor, Marius Borg, no cuenta con un título o participación activa dentro de la familia real, las recientes acusaciones como problemas judiciales a los que se ha enfrentado el joven de 29 años han provocado una imagen negativa en la monarquía, poniéndola bajo la lupa mediática.

Dentro de este contexto, la joven princesa se estaría preparando para realizar un viaje en solitario, el cual no solo demuestra la gran importancia de su papel en la corona, sino también en su formación como futura reina.

La Casa Real celebra a la princesa

Con motivo de la celebración del cumpleaños número 22 de la princesa Ingrid, la casa real decidió compartir a través de sus redes sociales un carrusel de cuatro fotografías oficiales de la joven heredera en sus días en Australia. Recordemos que actualmente la princesa se encuentra en dicho país cursando la universidad, razón por la cual tuvo que mover su residencia de forma temporal a Oceanía.

En las 4 fotografías se puede apreciar a la princesa posando frente a la Ópera de Sídney, conviviendo con canguros y koalas durante su visita al zoológico de Taronga en diciembre pasado, así como dentro de la sala común de la Universidad de Sídney.
En la publicación, la casa real informó que la princesa se encuentra en Noruega, pues está disfrutando de sus “vacaciones de verano”.

La princesa Ingrid y su viaje en solitario

En la agenda oficial de la princesa se encuentra un viaje programado, el cual está previsto a realizarse el próximo 25 de enero. Su visita incluirá un periodo de tres días en Finnmark, provincia noruega que comparte frontera con Finlandia y Rusia.

Este será el primer viaje en solitario de Ingrid, factor que ya lo convierte en una aventura especial, pero que cumple con el doble de simbolismo, pues la princesa estará cumpliendo con el mismo recorrido que los reyes Harald y Sonia en 1969.

¿Qué actividades realizará la princesa?

Se prevé que la princesa comience su recorrido en el municipio de Karasjok, comunidad que le permitirá convivir de cerca con la cultura sami y sus principales actividades, como lo son el pastoreo. Ingrid también se acercará con estudiantes de diversas edades, un intercambio que le permitirá a la futura reina conocer las inquietudes que tienen como juventud.
La princesa también visitará el parlamento sami y complementará su agenda con actividades relacionadas con la vida local.

El viaje de la princesa Ingrid de Noruega ocurre en un momento sumamente importante para la corona noruega; recordemos que el juicio en contra de Marius Borg está a unas semanas de distancia, en un caso que por sí mismo es grave, sigue complicándose con la revelación de nueva información como la más reciente confirmación del joven.

