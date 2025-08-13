La princesa Mette-Marit de vacaciones en Australia luego de polémica con su hijo mayor

La princesa Mette- Marit de Noruega ha sido vista en Australia disfrutando de unos días junto a su hija, quien recientemente se mudó al país oceánico con el objetivo de comenzar su preparación universitaria.

La royal, aprovechó la oportunidad para pasar tiempo con la princesa Ingrid alejándose de los escándalos en los que su hijo mayor Marius Borg ha estado involucrado.

Un verano para despejarse

Luego de una temporada en la que no se tenía ninguna noticia de ella, Mette decidió regresar a su agenda y a las apariciones públicas. Hace tan solo unas semanas, los medios noruegos cuestionaban por qué, luego de las recientes acusaciones hacia Marius, este estaba gozando de unas impresionantes vacaciones en Portugal en compañía de su padrastro, Haakon Magnus , y su hermano, el príncipe Sverre. En ese entonces llamó mucho la atención ver que del avión y durante los avistamientos de los royals, Mette no estuviera con ellos.

Esto levantó infinidad de sospechas pues, a pesar del escándalo que significó la investigación contra su hijo mayor, Marius Borg, quien fuera acusado de actos de violencia y por cometer por lo menos 23 delitos, la princesa no había salido a dar declaraciones ni comunicados, apostando que el silencio era para tratar de encubrir a Marcus. Otros apostaron por la versión de que su padecimiento pulmonar había hecho estragos de nuevo en ella y esos problemas de salud, eran los que la tenían recluida en el Palacio de Sakaugum, sin embargo, la realidad fue otra.

Australia: el descanso antes de la tormenta

De acuerdo con información del diario danés SE OG HØR, la princesa Ingrid iniciará pronto su formación profesional en la Universidad de Sidney, por lo que desde finales de julio, la joven se trasladó a la capital para tener todo listo en esta nueva etapa de su vida. Por supuesto, su madre no la dejaría sola, así que se trasladó con ella.

El diario también reporta que la estancia de Mette-Marit fue larga, pues se extendió hasta después de que las vacaciones de su esposo e hijos en Portugal terminaran. A los pocos días el príncipe Haakon se unió a su esposa e hija, seguramente para demostrar apoyo a la joven princesa y para desearle el mejor de los éxitos en este nuevo capítulo de su vida.

Se espera que para finales de agosto la princesa Mette-Marit regrese a su agenda real, la cual se vio modificada por problemas de salud. El próximo evento que la royal tiene marcado en su calendario es la celebración del centenario del Palacio Gamlehaugen, en Bergen.

El viaje de la princesa Mette-Marit, además de representar una muestra de apoyo a la princesa Ingrid, fue un momento de descanso ante el catastrófico panorama que se avecina en el futuro por la situación de Marcus, solo el tiempo nos dirá cómo se soluciona el escándalo del hijo de la princesa.