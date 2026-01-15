La reina Letizia apuesta por la chamarra de cuero rojo perfecta para días nublados

La reina Letizia lo hace de nuevo, y de su impresionante guardarropa acaba de sacar una pieza muy inspiradora, especialmente para los días en los que el clima atenta contra nuestro look. El invierno aún sigue presente y los días que tenemos por delante hasta primavera aún son muchos. Esta estación nos ha sorprendido con días de extremo frío e incluso brizna o lluvia; sin embargo, la monarca española nos acaba de dar la idea perfecta para protegernos de las inclemencias del tiempo sin comprometer nuestro estilo.

Durante la inauguración del Global Caregivers Forum, evento organizado por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Letizia apostó por una chamarra de cuero roja que destacó con su look casual, perfecto para días nublados.

La reina y su compromiso con las infancias

Letizia actualmente ocupa el puesto de Presidenta de Honor en UNICEF España, un papel que ha desempeñado con responsabilidad y compromiso. Este 15 de enero, la monarca participó en el foro Global Caregivers realizado en Caixa Forum de Madrid.

En el lugar, la reina se reunió con líderes del mundo para abordar la crianza como un tema vital en la agenda de las políticas públicas.

En compañía del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la ministra de Sanidad Mónica García, la reina sostuvo una reunión privada en la que se acordó una colaboración enfocada en el bienestar infantil, la salud global y el apoyo a cuidadores, principalmente aquellos que se desarrollan en contextos vulnerables.

La chamarra de cuero de la reina Letizia

Para este compromiso institucional, la reina apostó por un look relajado, pero no por ello no elegante, donde el protagonismo se lo llevó su chamarra de cuerpo rojo de Mango, una prenda que la ha acompañado en otras ocasiones, como su visita a ARCO, momento en el que la combinó con un look total black.

El diseño de la chamarra cuenta con una botonadura al frente, un corte de cuello extendido y bolsillos laterales. Su color burdeos la dotó de mucha elegancia y le permitió combinar a la perfección con el atuendo general.

El look casual de la reina

Para esta ocasión, Letizia decidió apostar por un atuendo relajado en el que incluyó una blusa blanca Hugo Boss de cuello redondo modelo Banora, elemento que agregó contraste al look.

Como complemento, la monarca eligió unos pantalones de estampado príncipe de Gales en color gris que combinaron perfectamente con las prendas superiores. En este evento dejaría de lado los pantalones wide leg de tiro alto, para apostar por algo más sobrio y formal con corte recto y pinzas.

Por supuesto que sus accesorios no pasaron desapercibidos y sus mocasines Massimo Dutti le dieron el toque formal, pero relajado, al look, mientras que sus pendientes de Gold & Roses dotaron de sofisticación su imagen.

La reina Letizia sabe a la perfección qué prendas de su guardarropa robarán protagonismo en cada evento oficial. Una vez más nos dejó claro el exquisito gusto que tiene por vestir y nos inspiró con su agudeza para seleccionar piezas que destaquen para apostar en nuestro próximo look por una chamarra de cuero rojo que brille incluso en los días nublados.