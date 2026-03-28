Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

La reina Letizia lleva el traje con falda que define la cintura y es perfecto para verte ejecutiva esta primavera

Si pensabas que los trajes solo se llevaban con pantalón, la reina Letizia acaba de cambiar las reglas.

Marzo 28, 2026 • 
Karen Luna
¿Por qué la reina Letizia prefiere el pelo largo?

La reina Letizia lleva el traje con falda que define la cintura y es perfecto para verte ejecutiva esta primavera

Getty Images

Si hay alguien que sabe cómo llevar un look elegante sin esfuerzo, es la reina Letizia y esta vez lo volvió a hacer con un outfit que resume perfecto lo que queremos esta primavera 2026: verse sofisticada, pulida y con una silueta definida… sin complicarse demasiado.

También puedes leer:
retratos aniversario 20 bodas letizia ortiz felipe leonor sofia casa real españa.jpeg
Realeza
Conoce por dentro la residencia privada de Letizia Ortiz y Felipe VI: de su romántico jardín hasta su dormitorio
Febrero 08, 2025
 · 
Shareni Pastrana
corte cowgirl
Belleza
Súbete a la tendencia española del ‘layered bob’, el corte de cabello que te quita años
Febrero 03, 2025
 · 
Alondra Alvarez

El protagonista es un traje gris con falda larga y blazer entallado que no solo estiliza, también transmite seguridad. ¡Ese tipo de look que automáticamente te hace sentir más arreglada!

El traje con falda que sí marca la cintura (y eleva cualquier look)

A diferencia del clásico traje de pantalón, esta versión con falda tiene un efecto mucho más femenino. La clave está en el corte del blazer, que se ajusta ligeramente a la cintura, mientras crea una silueta mucho más definida.

La reina Letizia apostó por un conjunto en tono gris (uno de los colores más fuertes de la temporada) que aporta sobriedad, pero también versatilidad. La falda larga, por su parte, alarga visualmente la figura, mientras hace que el look se vea más refinado. No es rígido, no es aburrido… es ese equilibrio perfecto entre formal y moderno.

Spanish Royals Host A Luncheon For Senegal President Bassirou Diomaye Faye

Si hay alguien que sabe cómo llevar un look elegante sin esfuerzo, es la reina Letizia.

Getty Images

Por qué este look es ideal para primavera 2026

Este tipo de traje encaja perfecto con lo que estamos viendo este año; prendas estructuradas, pero cómodas, que funcionan tanto para oficina como para eventos más formales. El gris, además, se posiciona como un básico renovado. Es elegante, combina con todo y tiene ese aire ejecutivo que nunca falla.

El secreto del estilo de Letizia

Si algo distingue a Reina Letizia es su precisión al vestir, no hay nada al azar: cortes limpios, prendas bien ajustadas y una paleta de colores siempre equilibrada. ¡En este look, todo suma sin competir! No hay exceso de accesorios ni detalles innecesarios, solo piezas bien elegidas que construyen una imagen fuerte, elegante y muy actual.

También lee:
¡De vuelta al trabajo! Kate Middleton encanta con su look azul
Realeza
¡De vuelta al trabajo! Kate Middleton encanta con su look azul
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades
Kate Middleton... nuevo año
Realeza
Kate Middleton... nuevo año, nuevo look
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades

La buena noticia es que este estilo es totalmente replicable, puedes apostar por un blazer entallado con falda midi o larga en tonos neutros y combinarlo con básicos. Unos tacones bajos o incluso zapatos planos pueden mantener ese aire elegante sin perder comodidad.

Reina Letizia Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
El mono de 3 mil euros y las joyas de diamantes de Charlène de Mónaco en su cumpleaños 48
Realeza
Charlene de Mónaco deslumbra look de más de 120 mil pesos en hospital infantil
Marzo 28, 2026
 · 
Karen Luna
lob desfilado mujer 30+.png
Belleza
Corte lob desfilado: el estilo perfecto para mujeres de 30+ que favorece a todos los tipos de rostros
Marzo 27, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Chiquis Rivera Press Conference
Entretenimiento
Chiquis Rivera y el poderoso mensaje de su libro La niña que les canta a las abejas
Marzo 27, 2026
 · 
Karen Luna
butter yellow nails
Belleza
Manicure rayo de sol: 10 diseños de uñas elegantes con el color favorito para las vacaciones de Semana Santa
Marzo 27, 2026
 · 
Karen Luna