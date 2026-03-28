La reina Letizia lleva el traje con falda que define la cintura y es perfecto para verte ejecutiva esta primavera

Si hay alguien que sabe cómo llevar un look elegante sin esfuerzo, es la reina Letizia y esta vez lo volvió a hacer con un outfit que resume perfecto lo que queremos esta primavera 2026: verse sofisticada, pulida y con una silueta definida… sin complicarse demasiado.

El protagonista es un traje gris con falda larga y blazer entallado que no solo estiliza, también transmite seguridad. ¡Ese tipo de look que automáticamente te hace sentir más arreglada!

El traje con falda que sí marca la cintura (y eleva cualquier look)

A diferencia del clásico traje de pantalón, esta versión con falda tiene un efecto mucho más femenino. La clave está en el corte del blazer, que se ajusta ligeramente a la cintura, mientras crea una silueta mucho más definida.

La reina Letizia apostó por un conjunto en tono gris (uno de los colores más fuertes de la temporada) que aporta sobriedad, pero también versatilidad. La falda larga, por su parte, alarga visualmente la figura, mientras hace que el look se vea más refinado. No es rígido, no es aburrido… es ese equilibrio perfecto entre formal y moderno.

Si hay alguien que sabe cómo llevar un look elegante sin esfuerzo, es la reina Letizia. Getty Images

Por qué este look es ideal para primavera 2026

Este tipo de traje encaja perfecto con lo que estamos viendo este año; prendas estructuradas, pero cómodas, que funcionan tanto para oficina como para eventos más formales. El gris, además, se posiciona como un básico renovado. Es elegante, combina con todo y tiene ese aire ejecutivo que nunca falla.

El secreto del estilo de Letizia

Si algo distingue a Reina Letizia es su precisión al vestir, no hay nada al azar: cortes limpios, prendas bien ajustadas y una paleta de colores siempre equilibrada. ¡En este look, todo suma sin competir! No hay exceso de accesorios ni detalles innecesarios, solo piezas bien elegidas que construyen una imagen fuerte, elegante y muy actual.

La buena noticia es que este estilo es totalmente replicable, puedes apostar por un blazer entallado con falda midi o larga en tonos neutros y combinarlo con básicos. Unos tacones bajos o incluso zapatos planos pueden mantener ese aire elegante sin perder comodidad.