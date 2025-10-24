La reina Letizia luce el mono que enmarca la cintura, una apuesta segura para estilizar la silueta a los 50

Cuando se trata de presencia pública, la moda de la reina Letizia demuestra ante cualquier ocasión que su estilo no es solo estética, sino estrategia. En el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo, la monarca apareció en un mono impecable de cintura muy alta y pierna ancha; un corte que en más de una ocasión ha demostrado que es su favorito, el cual favorece y alarga la silueta, especialmente a partir de los 50.

¿Por qué la cintura alta estiliza el cuerpo?

La clave de esta prenda está en la estructura: una cintura más alta de lo natural que crea la ilusión óptica de unas piernas más largas y un torso más corto con el que se mejoran las proporciones del cuerpo. A los 50, donde la musculatura y la definición tienden a cambiar, este tipo de corte actúa como aliado para ayudarnos a estilizar la figura.

Apostar por una opción como la de Letizia no solo juega con la ilusión de crear una cintura “de avispa”; los diseños de pantalón con pierna ancha equilibran el atuendo, evitando que el look luzca demasiado estructurado.

El mono de la reina Letizia se robó los reflectores del evento. Getty Images

Detalles clave del look que aportan sofisticación

Más allá del corte, los detalles en la prenda hicieron una gran diferencia respecto a otros modelos: el cuerpo en azul oscuro, sobre el que se combina una solapa de satén en color negro. Alrededor de las mangas, el diseño cuenta con aplicaciones de pedrería negra a juego, con la que el traje de la reina se elevó aún más, haciéndola ver elegante y sofisticada. Otro elemento que hizo el diseño exquisito fue el calzado, unos stilettos en color negro con los que el atuendo lució muy refinado.

Letizia, un estilo que crece con los años

La reina Letizia lleva años evolucionando su estilo y adaptándolo al protocolo y su edad. Este look es un claro ejemplo de ello, en donde reafirmó su estilo minimalista apostando una vez más por el lema “menos es más”. Al optar por un solo diseño que reúne corte, proporción y color, demuestra que para ella es posible combinar elegancia, modernidad y madurez.

El mono que lució la reina Letizia en el concierto previo a los Premios Princes de Asturias 2025 es más que una prenda de impacto; es el aliado perfecto para ayudarnos a rejuvenecer, estilizar la silueta y proyectar seguridad, feminidad y presencia. No por nada la royal más fashion de España apostó por él, y en cuanto a moda, ella es la mejor gurú que podemos tener.