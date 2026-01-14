Suscríbete
La reina Letizia marca tendencia con el traje burdeos que estiliza la figura y arrasa en la oficina en 2026

La reina Letizia y el rey Felipe VI lucieron looks coordinados durante su visita a Valencia y causaron sensación, dejando ver su compromiso y cercanía con la comunidad.

Enero 14, 2026 • 
Melisa Velázquez

Este 14 de enero, la reina Letizia y el rey Felipe VI viajaron a Valencia para la inauguración de la exposición ‘La transformación de Valencia 1866-2026', con motivo del 160º aniversario del diario ‘Las Provincias’.

Ambos han sorprendido con looks coordinados, pues la reina Letizia ha llevado un traje sastre en color burdeos que combina a la perfección con la corbata de su esposo, el rey Felipe VI, mostrando la complicidad que hay entre ellos.

La reina Letizia estrena el traje color burdeos que estiliza la figura y es perfecto para la oficina

Para el look working de la reina Letizia, ha estrenado un traje sastre en color burdeos, que está compuesto por un ‘blazer’ recto con hombreras, cuello solapa y bolsillos con tapeta; y unos pantalones de tiro alto con pernera recta y bajo ligeramente acampanado, que ha combinado con un jersey negro de cuello alto.

Doña Letizia combinó su traje con mocasines de Massimo Dutti de tacón ancho en color negro, y ha rescatado su bolso Victoria Insgnia de Carolina, uno de sus grandes favoritos y que ya había usado a principios de enero durante la Pascua Militar.

Para las joyas, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía apostó por unos pendientes en forma de aro de la marca valenciana Singularu como guiño a su visita. El modelo que lleva está actualmente disponible en la firma bajo el nombre de ‘Aro Estellar’ y se puede encontrar rebajado a 24,99 euros.

Con su estilismo, doña Letizia reafirmó su elegancia y compromiso social al apoyar a firmas locales afectadas por la DANA, además de proyectar junto al rey Felipe VI, una imagen de unidad y cercanía.

¿De qué trata la exposición que inauguraron la reina Letizia y el rey Felipe VI en Valencia?

La exposición, que se desarrollará hasta el 22 de febrero en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea de Valencia, recoge los 30 grandes hitos de estos años reflejados en ilustraciones y analizados por arquitectos, ingenieros, periodistas y escritores.

Los fondos recaudados serán destinados a los que aún se encuentran afectados por la Dana que ocurrió en 2025 y que dejó a millones de damnificados.

Melisa Velázquez
