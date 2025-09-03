La reina Letizia revive los 70 con zapatos franceses y pantalones cigarette

La reina Letizia es conocida por su estilo impecable y su habilidad para rescatar tendencias clásicas, dándoles siempre un aire moderno. Sin embargo, en su más reciente aparición pública en la provincia de Cáceres, la royal apostó por un atuendo más relajado, algo que podría ser considerado fuera de lo que nos tiene acostumbradas. Y es que no es para menos, pues su presencia en Rebollar no pretendía ser un desfile de moda, sino acompañar a la población afectada por los devastadores incendios en la zona.

España se encuentra atravesando una crisis ambiental (como otras partes del mundo), derivada de los incendios forestales provocados por las altas temperaturas (y el cambio climático).

A pesar de que la reina y Felipe VI acudieron al este de España para demostrar su apoyo y atender la situación de emergencia, Letizia se presentó con un atuendo que llamó la atención, pues se alejó un poco del estilo que siempre la caracteriza.

El regreso del pantalón cigarette

Esta prenda fue un ícono de los años 70, reconocida por su silueta recta, ajustada en la cintura y ligeramente ceñida en la pierna. Letizia apostó por ellos en mezclilla a juego con una blusa arremangada y sus zapatos franceses en color café, un atuendo que le permitió moverse con comodidad e inspeccionar la zona de desastre en compañía de su marido.

La reina Letizia de España en la provincia de Cáceres en Rebollar, España. Carlos Alvarez/Getty Images

Este corte favorece especialmente a las mujeres que buscan estilizar su silueta, pues gracias a su corte, se logra alargar visualmente las piernas, aportando un aire de sofisticación discreto.

El detalle del calzado: zapatos franceses para mayor comodidad

Algo que resaltó en el atuendo de la royal fueron sus zapatos franceses, reconocidos por su diseño atemporal y refinado, perfectos para la ocasión de la visita. El tacón medio y la punta estilizada de este calzado permiten equilibrar la sobriedad de los pantalones. Una gran ventaja que ofrecen estos zapatos es su versatilidad, pues pueden adaptarse a lo clásico sin comprometer la comodidad, convirtiéndolos en el calzado imprescindible para nuestro armario.

Cómo llevar los pantalones cigarette y los zapatos franceses en 2025

Sí, sabemos que lo retro está de moda, y a pesar de que este conjunto en automático nos remite a la década de los 70, es posible actualizarlos para llevarlos de la forma más icónica en la actualidad, así como la reina Letizia, que logró una apariencia actual y moderna en ellos.

Apuesta por esos colores neutros o sobrios como el beige o el gris, o la mezclilla; esto permitirá que puedas combinarlos fácilmente con cualquier prenda. Jugar con las texturas en un atuendo de pantalones cigarette ayudará a lucir un atuendo más moderno, así que apuesta por llevarlos con blusas minimalistas en diferentes acabados o textiles que permitan jugar con este elemento y a la par te ayuden a lucir un look fresco. No olvides combinarlos con un calzado de tacones cómodos que favorezcan y estilicen tu atuendo; el truco está en proyectar elegancia sin comprometer la practicidad.

Con este look, la reina Letizia nos dejó claro que la moda retro está más viva que nunca y que hay prendas básicas como los pantalones cigarette que deben estar en nuestro clóset, pues nunca se olvidan, solo se reinventan.