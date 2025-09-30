Suscríbete
Realeza

La reina Margarita de Dinamarca sorprende a Federico y Mary con un regalo hecho a mano por ella

La antigua soberana dejó salir su lado creativo haciendo un presente tradicional, lleno de cariño y reflejando su lado artístico.

September 30, 2025 • 
Lily Carmona
La reina Margarita de Dinamarca sorprende a Federico y Mary con un regalo hecho a mano por ella.png

La reina Margarita obsequia una artesanía hecha por ella misma a su hijo.

Getty Images

La reina Margarita de Dinamarca, quien abdicó en favor de su hijo, el rey Federico X, volvió a demostrar su lado más cercano y lleno de detalles con un obsequio muy especial. Durante una reunión en el castillo de Frederiksborg, entregó a Federico y a la reina Mary dos sillas bordadas a mano por ella misma. Estas piezas, pensadas para su uso en el histórico recinto, están decoradas con flores, monogramas reales y su firma personal. Este regalo no solo se robó la atención de la prensa internacional por su carga emocional y sentimental, sino porque dejó ver la faceta creativa que la reina mantiene viva incluso fuera del trono.

Un regalo artesanal con simbolismo real

Las sillas, cuya revelación provocó asombro en Federico y Mary, fueron develadas en un salón del castillo. Cada asiento tiene un tapizado azul profundo con bordados florales que rodean las iniciales coronadas del rey y la reina: una FX en tono azul para Federico y una M en rojo para Mary.
Margarita, con su sensibilidad artística, incluso firmó las piezas, agregando su propio toque personal.

Una reina artista

Que Margarita bordara personalmente este regalo no es ninguna coincidencia: la reina ha cultivado a lo largo de su vida intereses artísticos en pintura, bordado y diseño escenográfico incluso. En su etapa como reina emérita, dedica más tiempo a expresar su creatividad por medio del arte, y este obsequio refleja esa faceta a la perfección. Las sillas bordadas no solo refuerzan el vínculo familiar, sino también la creación de un mobiliario que no solo funcionará como objeto práctico o decorativo, sino también como un símbolo de legado familiar.

Un regalo significativo para la monarquía danesa

El gesto fue muy bien recibido, interpretado por muchos como un momento de cercanía entre Margarita y sus sucesores. Para otros, este obsequio representa que su legado no solo se limita al trono, sino que también se transmite mediante gestos emocionales, tradiciones familiares y arte hecho a mano. En redes sociales, los fanáticos de la realeza demostraron su admiración por la reina y la delicadeza de su regalo, admirando su cualidad artística así como el gesto.

En una época en la que las monarquías buscan humanizar su imagen, este tipo de acciones contribuye a acercar a las figuras reales, como la reina Margarita de Dinamarca, al público, mostrando que detrás de los protocolos hay figuras humanas como cualquiera de nosotras.

También puedes leer:
Genoveva Casanova.jpg
Realeza
Conoce más sobre Genoveva Casanova, la mexicana con quien se le relacionó a Federico de Dinamarca
November 08, 2023
 · 
Shareni Pastrana
federico de dinamarca y genoveva casanova.jpeg
Realeza
Escándalo real: ¿Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova juntos?
November 08, 2023
 · 
Beatriz Velasco

Reina Margarita Lo último Entérate
Lily Carmona
Relacionado
Máxima de Holanda .jpg
Realeza
Máxima de Holanda confirma que el pantalón blanco y el blazer oversized es el look más elegante a los 50
September 30, 2025
 · 
Lily Carmona
1.png
Horóscopos
Horóscopos de octubre 2025: predicciones para tu signo (más ritual de la suerte)
September 30, 2025
 · 
Gabriela Santillán
JLo rompe el silencio sobre su separación con Ben Affleck “Lo mejor que me ha pasado”.png
Entretenimiento
JLo rompe el silencio sobre su separación con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”
September 30, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Pelo fino 5 cortes de pelo para darle volumen a la melena mientras rejuveneces las facciones.png
Belleza
¿Pelo fino? 5 cortes de pelo para darle volumen a la melena mientras rejuveneces las facciones
September 30, 2025
 · 
Lily Carmona