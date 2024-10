La sorprendente razón por la que Telma Ortiz estuvo alejada de la princesa Leonor

El pasado 25 de octubre se llevaron a cabo en Oviedo los Premios Princesa de Asturias 2024, los cuales, como no podía ser de otra manera, tuvieron como protagonista a la princesa Leonor de Borbón, quien por primera vez presidió el evento siendo mayor de edad.

Sin embargo, aunque alrededor de la heredera estuvo cerca su núcleo familiar más cercano, es decir: sus padres, Felipe VI y Letizia Ortiz; su hermana menor, la infanta Sofía; y su abuela paterna, la reina Sofía, no dejó de resaltar la gran ausencia de la hermana de la consorte, Telma Ortiz, quien normalmente suele acompañar a la Familia Real en el importante evento.

Los Premios Princesa de Asturias 2024 resaltaron por la ausencia de Telma Ortiz Casa Real

La razón por la cuál la ex esposa de Jaime del Burgo, polémico enemigo y supuesto ex amante de la reina Letizia, no estuvo presente en la premiación es muy simple: ese día se celebraba su cumpleaños número 51, por lo cual pudo haber tenido otros planes al lado de su nuevo novio, el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar.

¿Cómo han sido otras apariciones de Telma Ortiz en los Premios Princesa de Asturias?

Aunque no se tiene certeza de qué tan cercana es la relación de Telma Ortiz con las hijas de Doña Letizia, lo cierto es que la cuñada del rey Felipe VI no suele perderse los actos más importantes para su sobrina mayor, por lo cual se tiene registro de varias de sus pasadas apariciones en los Premios Princesa de Asturias.

Probablemente la ocasión de este tipo más recordada de Telma es la edición de los Premios 2019, cuando la hija menor de Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano decidió presentar públicamente a su nueva pareja, después de haberse divorciado de Jaime del Burgo en 2016.

Telma Ortiz resaltó con su presencia en los Premios Princesa de Asturias 2019 Soccrates Images/Getty Images

Según la prensa de aquella época, en aquella ocasión, Telma estuvo a punto de robar el protagonismo a su sobrina, después de que apareciera en el teatro del brazo del ex marido de la violinista de la banda ‘The Corrs’.

De acuerdo con el medio Diez Minutos, durante dicha aparición quedó más que claro que la relación de Telma con Robert Gavin iba en serio. Incluso, se hizo hincapié en lo adaptado que para entonces ya estaba el hombre con la Familia Ortiz, debido a la familiaridad con la que saludó a la abuela de la reina Letizia, Menchu Álvarez del Valle, quien falleció en 2021, pero también solía asistir a las actividades planeadas en el marco de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.