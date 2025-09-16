Lady Amelia Spencer rompe el silencio y revela un secreto familiar sobre la princesa Diana

La figura de la princesa Diana ha trascendido las décadas y, a pesar de que han pasado casi 30 años de su partida, sigue brillando con fuerza gracias a quienes la recuerdan no solo como un ícono de estilo, sino como un ejemplo de bondad y humanidad. En una reciente entrevista para una revista de origen español, Lady Amelia Spencer, acompañada de su hermana gemela Lady Eliza, abrió su corazón para compartir un secreto que guarda la familia Spencer: el legado de Diana, el cual sigue vivo y presente en cada una de sus decisiones, en la forma en la que ven la vida.

Un secreto familiar revelado

Tanto Amelia como Eliza Spencer serán las encargadas de engalanar la portada del mes de octubre de la publicación española. En la entrevista que las hermanas concedieron, exaltaron temas como su carrera profesional, su incursión en el modelaje y, por supuesto, sus raíces familiares, con Diana incluida.

“Nuestra tía Diana de Gales siempre ha sido una gran inspiración para nosotras. No solo en cuestión de moda, también por su gracia, amabilidad y fortaleza”, compartió la modelo, revelando que este ha sido su secreto familiar, pues la figura de Diana ha continuado inspirando a los Spencer a pesar de haber trascendido hace 27 años.

El legado del modelaje y la moda

Para las gemelas Spencer, el recuerdo de su tía no es un tema lejano ni del pasado, sino una fuerza que les da dirección en su vida actual. Aunque dedicarse a este mundo no estaba en sus planes, tanto Amelia como Eliza han recurrido a Diana por inspiración para lograr ser unas fashion icons; sin embargo, no solo de ella.

Amelia mencionó que su madre, la exmodelo Victoria Lockwood, también ha sido parte fundamental de su preparación y éxito, pues gracias a valores como la gratitud, la humildad y el no dar las cosas por hecho, han sumado para que ambas lograran una carrera próspera.

Diana, una guía para las nuevas generaciones

El testimonio de las hermanas demuestra que el legado de la princesa del pueblo no quedó en los libros de historia ni en los archivos fotográficos. Todo lo contrario, Diana sigue permaneciendo como una inspiración viva que no solo a ellas, sino a muchas personas alrededor del mundo, les recuerda la importancia de ser auténticas, luchar por lo que creen y mantener siempre un vínculo genuino con las personas.

Con esta revelación, Lady Amelia Spencer dejó claro que la influencia de la princesa Diana sigue tan vigente como en los años de su vida pública. Su recuerdo no solo es un capítulo de la realeza británica, sino un faro que ilumina a las generaciones más jóvenes, no solo de su propia familia, sino también en el mundo entero, quienes continúan viéndola como símbolo eterno de la empatía, la fortaleza y, por supuesto, de la moda.