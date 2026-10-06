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Realeza

Lady Louise mantiene vivo el legado del príncipe Felipe: la tradición que heredó de su abuelo

Lady Louise Windsor continúa cultivando una de las grandes pasiones que compartió con su abuelo, el príncipe Felipe. A sus 22 años, la hija del príncipe Eduardo y Sophie, duquesa de Edimburgo, mantiene una estrecha relación con el mundo de la equitación y, en particular, con el carriage driving, una disciplina que el duque de Edimburgo ayudó a popularizar en Reino Unido.

Octubre 06, 2026 • 
Isamar Escobar
Lady Louise Windsor.jpg

Getty Images

El pasado 4 de octubre, Lady Louise participó en la última competencia de la temporada de carriage driving en Windsor Great Park. La joven royal llegó al encuentro conduciendo ella misma y contó con el apoyo de su madre, Sophie, quien la acompañó durante la jornada.

Esta aparición llega después de una temporada en la que Louise ha participado en diferentes competencias de la disciplina, aprovechando también su año sabático después de graduarse de la Universidad de St Andrews con una licenciatura en Literatura Inglesa.

El deporte que Lady Louise aprendió de su abuelo

La pasión de Lady Louise por el carriage driving comenzó gracias al príncipe Felipe. El duque de Edimburgo se dedicó a esta disciplina después de retirarse del polo en 2003 y continuó compitiendo incluso durante sus 90 años. También se le atribuye haber contribuido a popularizar este deporte en Reino Unido.

Cuando el príncipe Felipe murió en abril de 2021, a los 99 años, dejó a Lady Louise su carruaje y sus caballos, convirtiendo estos objetos en parte de la conexión que la joven mantiene con su abuelo.

Uno de los animales que Louise ha montado es Balmoral Bertie, uno de los ponis que pertenecieron al príncipe Felipe. En septiembre, la joven participó con él en el National British Carriage Driving Championships, donde compitió en la prueba de campo a través.

Felix da Silva-Clamp asiste a las competiciones de Lady Louise.

Felix da Silva-Clamp asiste a las competiciones de Lady Louise.

Getty Images

“Es increíble haber aprendido de él”

Después de la muerte del príncipe Felipe, Lady Louise habló sobre la influencia que tuvo su abuelo en su pasión por este deporte.
En un documental de 2021, explicó que el duque de Edimburgo había estado muy involucrado en su aprendizaje y que para ella había sido especial recibir sus enseñanzas directamente.

También recordó que, después de cada competencia, él siempre le preguntaba cómo le había ido.
Louise contó además que cuando salían juntos a conducir los carruajes, su abuelo cambiaba la
ruta cada día y aprovechaba esos recorridos para contarle historias y anécdotas.

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Una tradición que continúa dentro de la Familia Real

El vínculo de Lady Louise con los caballos también conecta con una larga tradición ecuestre de la Familia Real británica. Su abuela, la reina Isabel II, fue una apasionada de los caballos durante toda su vida y también practicó carriage driving.
Sin embargo, en el caso de Louise existe un elemento especialmente personal: no solo comparte la afición con sus abuelos, sino que conserva parte del equipo que perteneció al príncipe Felipe y continúa utilizando algunos de sus caballos.

A diferencia de otros miembros jóvenes de la Familia Real, Lady Louise no desempeña funciones como royal trabajadora. Después de graduarse este año, actualmente se encuentra en un año sabático en el que planea combinar trabajo, voluntariado y viajes antes de decidir sus siguientes pasos profesionales.

Su participación en las competencias ecuestres le permite mantener una de las tradiciones que más la unieron con su abuelo y que el príncipe Felipe convirtió en una parte importante de su vida.

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Isamar Escobar
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