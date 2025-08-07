Las vacaciones secretas de Eugenia de York...¡con Robbie Williams!

Portugal es el escenario en el que el cantante inglés en compañía de su familia disfrutan de unas merecidas vacaciones, pero no son los únicos que saben relajarse, también algunos miembros de la familia real. Lejos del protocolo y la agendas oficiales, Eugenia de York, hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, fue captada disfrutando de un tiempo de esparcimiento junto a su esposo, el empresario Jack Brooksbank, sus dos hijos y el cantante Robbie Williams, con quien mantiene una amistad cercana desde hace años.

Una amistad que se refuerza durante el verano

A través de sus redes sociales, Ayda Field, esposa de Robbie Williams, compartió una publicación en Instagram donde compartió con sus seguidores cómo estaba pasando sus vacaciones de verano. En el carrusel de 10 fotos, la actriz mostró pequeños momentos durante su estancia en Portugal, lugar en el que reside Eugenia con su familia, quien también apareció en las postales de Ayda.

Recordemos que Ayda Fiel William es una de las mejores amigas de Eugenia y esta no es la primera vez que se ve a la sobrina del rey Carlos III, vacacionando con el cantante y su esposa.

El arte de vacacionar con perfil bajo

Durante esta escapada veraniega pudimos ver que los Williams visitaron el complejo residencial Costa Terra Golf & Ocean Club, lugar en el que aprovecharon para jugar golf y saludar a la princesa, pues es aquí donde reside con su familia demostrando la conexión y vínculo que existe entre ambas familias.

A diferencia de otras figuras de la realeza o el espectáculo, Eugenia y Robbie apuestan por vacacionar en entornos alejados del bullicio, apostando por pasar tiempo de calidad con sus seres queridos.

Las vacaciones de Robbie Williams en compañía de Eugenia de York no solo nos demuestran la cercanía que existe entre sus familias, también nos permiten ver que incluso los artistas y los miembros de la realeza buscan disfrutar de días de relajación y desconexión con el mundo. Qué mejor forma de hacerlo que en Portugal, cerca del mar, el sol y sus bellos paisajes… ¡Qué ganas de pasar las vacaciones de verano con tu bestie así como estos dos besties!