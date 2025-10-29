Los castillos más embrujados de Reino Unido: uno fue escenario de un exorcismo frente a la reina Isabel II

A medida que nos acercamos a la temporada de Halloween, el velo entre lo visible y lo oculto se vuelve más delgado, y en el Reino Unido, algunos de los castillos y mansiones de la monarquía parecen saberlo mejor que nadie.

Escenarios de bodas, ceremonias y vida institucional también han sido testigos de avistamientos, rituales y leyendas que desafían la lógica. Entre ellos destaca Sandringham House, donde en el lejano año 2000 se realizó un rito de limpieza espiritual ante la reina Isabel II luego de sucesos inexplicables. Sin embargo, este no ha sido el único caso. Aquí te contamos cuáles son las cinco residencias reales más embrujadas que te pondrán la piel de gallina.

Sandringham House (Norfolk)

Sin duda, una de las propiedades reales que más llama la atención, pues de acuerdo con testimonios, en una de sus habitaciones, la misma donde murió el rey Jorge VI en 1952, comenzaron a manifestarse sucesos paranormales que preocupaban al personal de servicio. En el año 2000, luego de la persistencia de los eventos, la Reina Madre habría ordenado practicar en la habitación una “limpieza religiosa” para eliminar cualquier espíritu maligno. En el ritual, indicado por algunos expertos como un “exorcismo”, participaron la Reina Madre, su dama de compañía Prue Peen y la Reina Isabel II.

Sandringham House en Norfolk. NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Windsor Castle (Berkshire)

Una de las fortalezas más antiguas y simbólicas de la realeza británica también se encuentra en la lista de lugares con actividad paranormal. Fantasmas como los de la reina Isabel II, Enrique VIII y otros personajes históricos, se cree que aún habitan y caminan por sus pasillos.

El hecho de que sea una residencia real activa añade un matiz inquietante, pues hay quienes afirman que en la biblioteca resuenan los tacones de la Reina Madre, quien se niega a dejar su entrañable hogar.

Windsor Castle. Mark Kerrison/In Pictures via Getty Images

Buckingham Palace (Londres)

La residencia oficial del monarca no se salva de estar incluida en esta lista. A lo largo de los años se han recopilado historias sobre un monje encadenado que deambula por la terraza trasera. Sin embargo, no ha sido el único avistamiento; se cree que en las habitaciones más antiguas se aparecen espectros y que trabajadores han sentido presencias espectrales detrás de las paredes. Recordemos que la construcción data de 1700, así que es muy probable que muchos fantasmas habiten en ella.

Buckingham Palace. NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Hampton Court Palace (Londres)

Este palacio, ligado a la figura de Enrique VIII y al drama de sus esposas, concreta una de las leyendas más espeluznantes. Se dice que el fantasma de Catalina Howard, su quinta esposa, es uno de los fantasmas más recurrentes en los pasillos del palacio. Testigos afirman que han visto al espectro pálido recreando el momento de su detención. Así, el fantasma de Catalina corre por el pasillo implorando clemencia; recordemos que murió decapitada por adulterio en 1542, con tan solo 19 años.

Hampton Court Palace. UCG/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Anmer Hall (Norfolk)

Menos conocida que otras residencias, esta mansión en el condado de Norfolk, propiedad cercana al complejo de Sandringham, alberga una leyenda muy singular: la presencia de un sacerdote católico ejecutado por traición que, según relatos de los allegados a la zona, vaga por los terrenos del lugar. Aunque el clérigo fue torturado hasta la muerte en la Torre de Londres, más de uno afirma que su espíritu encontró una forma de llegar a la propiedad, que fue de su familia antes de convertirse en la casa de descanso de Kate Middleton y William.

Anmer Hall en Sandringham. Max Mumby/Indigo/Getty Images

Cuando hablamos de la monarquía británica, solemos pensar en actos protocolarios, eventos oficiales y una vida relajada. Sin embargo, muchos olvidamos que detrás de las paredes de castillos y propiedades hay rastros de la historia: presencias inexplicables, susurros tenebrosos y rituales no son sucesos descabellados si consideramos todo de lo que los muros de las residencias de la monarquía han sido testigo.