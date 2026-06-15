Marius Borg Høiby es sentenciado a 4 años de prisión: el hijo de Mette-Marit enfrenta su peor crisis

La familia real de Noruega atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Este 15 de junio, Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit, fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de violación y otros delitos relacionados con violencia y abuso. La noticia ha provocado una enorme reacción tanto en Noruega como en el resto de Europa.

Aunque Marius Borg Høiby no forma parte oficialmente de la Casa Real noruega, su cercanía con la familia y su exposición pública han convertido el caso en uno de los más mediáticos que ha enfrentado la monarquía en tiempos recientes.

La sentencia que sacude a Noruega

El Tribunal de Distrito de Oslo determinó que Marius Borg Høiby, de 29 años, es culpable de dos casos de violación, además de otros delitos relacionados con violencia doméstica y abuso. La condena llega después de un juicio que se extendió durante varias semanas y que mantuvo la atención de la opinión pública.

De acuerdo con la resolución judicial, el hijo de Mette-Marit fue declarado culpable de 34 de los 40 cargos que enfrentaba. Sin embargo, fue absuelto de algunas de las acusaciones más graves presentadas durante el proceso. Su equipo legal ya anunció que apelará la decisión.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el pago de indemnizaciones económicas a varias víctimas y estableció medidas de protección para algunas de ellas.

Un duro golpe para Mette-Marit y la familia real

La sentencia llega en un momento especialmente delicado para la princesa heredera Mette-Marit, quien atraviesa problemas de salud y, según diversos reportes, se encuentra a la espera de un trasplante de pulmón. Durante el proceso judicial, incluso se rechazó una solicitud de liberación temporal presentada por Marius para poder acompañar a su madre.

La Casa Real noruega ha mantenido una postura discreta y evitó realizar comentarios sobre el veredicto. Ningún miembro de la familia asistió públicamente a las audiencias finales del caso.

El futuro de Marius Borg Høiby

La condena marca un antes y un después en la vida de Marius Borg Høiby. Aunque todavía tiene la posibilidad de recurrir la sentencia, el fallo representa uno de los episodios más controvertidos vinculados a la realeza noruega en las últimas décadas.

