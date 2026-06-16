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Por qué la princesa Beatriz debe seguir un estricto código de vestimenta en Royal Ascot

Para la princesa Beatriz, vestir adecuadamente en Royal Ascot no es solo una elección de estilo.

Junio 16, 2026 • 
Karen Luna
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Por qué la princesa Beatriz debe seguir un estricto código de vestimenta en Royal Ascot

Getty Images

Cada año, Royal Ascot se convierte en mucho más que una prestigiosa competencia ecuestre. El evento es también uno de los escaparates de moda más importantes del calendario social británico, donde miembros de la familia real, aristócratas y celebridades deben cumplir reglas de vestimenta muy específicas. Entre ellos se encuentra la princesa Beatriz, quien, como integrante de la realeza, está obligada a seguir uno de los códigos de etiqueta más estrictos del Reino Unido.

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Aunque los llamativos sombreros y los elegantes vestidos suelen acaparar los titulares, detrás de cada look existe una larga lista de normas que los asistentes deben respetar para poder acceder a las áreas más exclusivas del evento.

Royal Ascot y su famoso código de vestimenta

Royal Ascot es una tradición británica que combina carreras de caballos, historia y moda. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el evento cuenta con diferentes niveles de protocolo según la zona a la que se asista.

La más exclusiva es el Royal Enclosure, un espacio reservado para miembros de la realeza, invitados especiales y socios. Allí las reglas son especialmente estrictas y se aplican incluso a figuras como la princesa Beatriz. Las mujeres deben llevar vestidos o faldas de largo apropiado, evitar diseños demasiado reveladores y complementar el look con un sombrero formal en lugar de un simple tocado.

Además, no están permitidos los escotes excesivos, las prendas transparentes, los diseños sin tirantes o los hombros completamente descubiertos. Las normas también exigen que los vestidos tengan tirantes de al menos una pulgada de ancho y que el conjunto mantenga una estética elegante y clásica.

Princesa Beatriz de York sin maquillaje

Para la princesa Beatriz, vestir adecuadamente en Royal Ascot no es solo una elección de estilo.

Getty Images

La razón detrás de estas estrictas reglas

La explicación tiene que ver con la historia del propio evento. Royal Ascot es considerado uno de los encuentros sociales más tradicionales de Reino Unido y su código de vestimenta busca preservar la formalidad y el espíritu de la ocasión.

Muchas de estas normas tienen raíces que se remontan al siglo XIX y fueron influenciadas por las reglas de etiqueta de la alta sociedad británica. Con el paso de los años, el protocolo se ha modernizado ligeramente, pero la esencia sigue siendo la misma: proyectar elegancia, respeto por la tradición y un estilo refinado.

La princesa Beatriz y sus looks más comentados

Precisamente por estas reglas, cada aparición de la princesa Beatriz en Royal Ascot genera tanta atención. Sus estilismos suelen convertirse en tema de conversación porque logran equilibrar las exigencias del protocolo con las tendencias actuales.

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La hija del príncipe Andrés ha demostrado en varias ocasiones que es posible respetar las normas del evento sin renunciar a la personalidad. Vestidos midi, colores vibrantes, tejidos sofisticados y espectaculares sombreros se han convertido en algunas de sus señas de identidad durante esta cita anual.

Entérate Lo último Beatriz York
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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