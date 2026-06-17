La razón por la que Harry, Meghan, Archie y Lilibet podrían volver al Reino Unido el próximo mes

Después de varios años viviendo en California y manteniendo a sus hijos alejados de los focos británicos, el príncipe Harry y Meghan Markle podrían estar preparando un regreso muy especial al Reino Unido. Según informaciones publicadas por medios británicos, existe la posibilidad de que los duques de Sussex viajen el próximo mes acompañados por el príncipe Archie y la princesa Lilibet, algo que no ocurre desde hace varios años.

La noticia ha despertado una enorme expectativa entre los seguidores de la familia real, ya que una visita de este tipo marcaría uno de los movimientos más significativos de los Sussex desde que abandonaron sus funciones como miembros activos de la monarquía en 2020.

Los Invictus Games serían la razón del posible viaje

El motivo principal detrás de este posible desplazamiento sería un importante evento relacionado con los Invictus Games, la competición internacional creada por el príncipe Harry para apoyar a militares y veteranos heridos.

Harry tiene previsto participar en una actividad vinculada a la organización durante las próximas semanas en Reino Unido, lo que ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que Meghan y sus hijos lo acompañen. Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de los Sussex, diversos medios apuntan a que el viaje estaría siendo considerado por la familia.

Archie y Lilibet podrían regresar a Reino Unido tras años de ausencia

Uno de los aspectos que más interés genera es la presencia de Archie y Lilibet. Los hijos de Harry y Meghan han pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos y sus visitas al Reino Unido han sido extremadamente limitadas.

De concretarse este viaje, sería una oportunidad poco habitual para que los pequeños regresaran al país donde nació su padre y donde reside gran parte de la familia real británica. Además, permitiría que los seguidores de la realeza conocieran nuevos detalles sobre la vida familiar de los Sussex, quienes suelen mantener la privacidad de sus hijos como una prioridad.

Qué significaría este regreso para Harry y Meghan

Más allá de la logística del viaje, el posible regreso tiene un fuerte componente simbólico. Desde su salida de la familia real como miembros activos, las visitas de Harry al Reino Unido han estado generalmente ligadas a compromisos específicos, procesos judiciales o eventos familiares puntuales.

La posibilidad de que Harry, Meghan, Archie y Lilibet viajen juntos ha sido interpretada por algunos observadores reales como una señal de normalidad dentro de la nueva etapa que viven los Sussex.

Por ahora, no hay anuncios oficiales sobre el itinerario ni sobre quiénes participarían finalmente en el viaje. Sin embargo, la expectativa ya está creciendo entre los seguidores de la realeza, que permanecen atentos a cualquier novedad sobre una visita que podría convertirse en una de las más comentadas del verano.

