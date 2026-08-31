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Marius Borg Høiby participa en el último adiós al rey Harald de Noruega pese a su arresto domiciliario

La imagen de Marius Borg Høiby acompañando el féretro del rey Harald V no pasó desapercibida.

Agosto 31, 2026 • 
Karen Luna
Marius Borg

Marius Borg Høiby participa en el último adiós al rey Harald de Noruega pese a su arresto domiciliario

Getty Images

La despedida del rey Harald V de Noruega tuvo este lunes un momento que no pasó desapercibido: Marius Borg Høiby apareció junto a la familia real durante el traslado del féretro del monarca en el Palacio Real de Oslo.

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La presencia de Marius llamó especialmente la atención porque el joven de 29 años se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica, mientras continúa el proceso de apelación de su condena. Sin embargo, las autoridades noruegas le permitieron salir para participar en las ceremonias relacionadas con la muerte de su padrastro abuelo.

¿Por qué Marius Borg Høiby pudo salir del arresto domiciliario?

De acuerdo con información difundida por las autoridades y medios noruegos, Marius recibió un permiso especial para acudir a los actos relacionados con el fallecimiento del rey Harald.

La autorización no significa que su arresto domiciliario haya terminado. Su salida fue permitida específicamente en relación con el funeral y las ceremonias de despedida del monarca. También había recibido autorización previamente para visitar a Harald en el hospital antes de su muerte.

El propio abogado de Marius explicó que se le permitió participar en aquellas partes del programa en las que resultaba natural que estuviera presente como integrante de la familia.

Marius acompañó el féretro del rey Harald

Este lunes, Marius Borg Høiby formó parte del grupo familiar que acompañó el féretro de Harald desde el Salón Rojo del Palacio Real hasta la Capilla del Palacio.

En el recorrido también participaron el rey Haakon, la reina Mette-Marit, la princesa Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Märtha Louise, entre otros miembros de la familia.

El momento tuvo un significado especialmente emotivo para la familia, ya que el féretro del monarca fue trasladado mientras los miembros de la Casa Real permanecían juntos en el interior del Palacio.

¿Marius asistirá al funeral del rey Harald?

Sí. Marius Borg Høiby también recibió autorización para asistir al funeral de Estado del rey Harald, programado para el próximo 9 de septiembre en Oslo.

La ceremonia incluirá el traslado del féretro desde el Palacio Real hasta la catedral de Oslo y posteriormente su entierro en la fortaleza de Akershus.

Su aparición en esta despedida marca una de las primeras ocasiones recientes en las que Marius vuelve a ser visto públicamente junto a varios integrantes de la familia real noruega, en medio de la situación judicial que atraviesa.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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