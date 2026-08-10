Marius Borg Høiby prolonga su arresto domiciliario: llevará pulsera electrónica cuatro semanas más

Marius Borg Høiby deberá permanecer cuatro semanas más bajo arresto domiciliario y con una pulsera electrónica, después de que un tribunal de distrito de Oslo decidiera prolongar la medida mientras se resuelven los recursos relacionados con su condena. La resolución fue emitida este lunes 10 de agosto, fecha en la que estaba previsto que terminara el periodo inicial de vigilancia.

El hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, de 29 años, continuará cumpliendo la medida en una vivienda ubicada dentro de la finca de Skaugum, residencia de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit. Durante este periodo, sus movimientos permanecerán restringidos y deberá contar con autorización para abandonar el lugar.

¿Por qué Marius Borg Høiby seguirá bajo arresto domiciliario?

La decisión llega después de que la policía noruega solicitara extender la medida al considerar que todavía existe un riesgo de reincidencia. La defensa de Høiby, en cambio, esperaba que pudiera quedar en libertad bajo un sistema de vigilancia diferente y mostró su sorpresa ante el cambio de postura de las autoridades.

Su abogado, Petar Sekulic, explicó ante el tribunal que tanto él como su cliente habían recibido señales de que Høiby sería puesto en libertad bajo una fórmula conocida como una “alarma de orden de alejamiento inversa”. Incluso, según la defensa, se había previsto retirar la pulsera electrónica el 10 de agosto. Esa posibilidad no se concretó. El tribunal determinó que Høiby deberá continuar bajo custodia domiciliaria durante otras cuatro semanas, con la vigilancia electrónica como parte de las condiciones de su permanencia fuera de prisión.

Marius Borg Høiby acusado de 32 delitos, incluyendo violación Getty Images

¿Dónde cumplirá Marius Borg Høiby el arresto domiciliario?

Høiby permanecerá en una vivienda situada dentro de la finca de Skaugum, cerca de la residencia principal de Haakon y Mette-Marit. El perímetro autorizado limita sus desplazamientos, aunque puede acudir a determinados lugares por motivos laborales, académicos o médicos, además de visitar a familiares en circunstancias específicas.

La medida es menos restrictiva que permanecer en prisión, pero continúa siendo una forma de privación de libertad. Además de portar la pulsera electrónica, Høiby debe someterse periódicamente a pruebas para detectar el consumo de drogas.

Casa Real de Noruega /Heiko Junge, Scanpix

La condena que mantiene a Marius Borg Høiby bajo vigilancia

La situación actual se produce después del juicio que enfrentó al hijo de Mette-Marit por una serie de delitos. Høiby fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos delitos de violación y otros cargos. Él ha negado los delitos sexuales más graves y presentó recursos contra la sentencia, por lo que el proceso judicial todavía no ha concluido de manera definitiva.

El pasado 13 de julio, las autoridades habían autorizado que cumpliera parte de su condena fuera de prisión, bajo arresto domiciliario y con vigilancia electrónica. Aquella medida estaba prevista inicialmente por cuatro semanas, pero la nueva resolución extiende el periodo hasta septiembre mientras continúan los procedimientos relacionados con su caso.

Por ahora, Marius Borg Høiby seguirá en Skaugum, bajo las condiciones establecidas por las autoridades noruegas y a la espera de los siguientes pasos de su proceso judicial.