Marsh Farm: ¿Cómo es la nueva y modesta residencia del ex príncipe Andrés en Buckingham y cómo la hacen habitable?

El pasado 14 de enero fue vista un camión de mudanza en Royal Lodge, donde aún vive Andrés Mountbatten-Windsor, mientras la reformas en su futura residencia en Marsh Farms continúan para hacerla más habitable.

Fue el medio The Sun quien capturó las imágenes que muestran una furgoneta Mercedes blanca en las puertas de Royal Lodge alrededor de las 10:30 horas de la mañana, y partió tres horas después.

El ex príncipe Andrés recibió la orden de desalojar las mansión de 30 habitaciones, luego de que su hermano, el rey Carlos III, le quitara sus títulos reales por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein.

Te podría interesar: El expríncipe Andrés estaría planeando la venta de piezas históricas reales, ¿qué opina el rey Carlos III?

¿Cómo es Marsh Farm, el nuevo hogar de Andrés Mountbatten-Windsor?

Marsh Farm es la propiedad más pequeña de la finca Sandringham que es ampliamente citada como la siguiente residencia de Andrés, y donde el medio The Sun ha podido ver al menos a 6 trabajadores en el edificio, se fotografió una pequeña excavadora en la propiedad, y el informe alegaba que se estaba instalando Sky TV.

Marsh Farm está a pocos kilómetros de Sandringham House, una de las residencias reales privadas del rey Carlos, y cuenta con una casa principal con un camino de grava, algunos edificios anexos y una valla con reja, según el Daily Mail.

La granja es mucho más modesta que Royal Lodge y, según se dice, necesita trabajos extensos.

“La nieve ni la lluvia no han retrasado el trabajo en Marsh Farm, pero aún necesita mucha atención para que sea habitable”, dijo una fuente a The Sun. “Pero una cosa es segura: es mucho, mucho más pequeña y menos lujosa que Royal Lodge”.

¿Cómo es Marsh Farm, el nuevo hogar de Andrés Mountbatten-Windsor? Getty Images

¿Cuándo se mudará Andrés Mountbatten-Windsor de Royal Lodge?

El palacio no ha aclarado cuándo el ex príncipe Andrés, ahora llamado Andrés Mountbatten-Windsor, pero The Sun ha informado que el ex duque de York tiene previsto mudarse inicialmente a otra propiedad en Sandringham y permanecer allí hasta que termine la reforma de Marsh Farm alrededor de Semana Santa.

El medio dijo que se mudará a la vivienda temporal tan pronto como sea posible, tal vez a finales de enero y antes de su cumpleaños, el 19 de febrero.

