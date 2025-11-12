Mary de Dinamarca apuesta por la silueta perfecta y el atuendo más cómodo para recorrer el Amazonas

La reina Mary de Dinamarca ha llevado su elegancia natural al corazón del Amazonas. En el marco de la COP30, celebrada en Belém, Brasil, la monarca viajó junto al ministro de alimentación, agricultura y pesca, Jacob Jensen, para reafirmar el compromiso climático de su país. Su agenda, marcada por encuentros con investigadores y líderes locales, comenzó con una visita a Ilha do Combu, una de las zonas más representativas de la selva tropical, donde su look reflejó el equilibrio entre comodidad, respeto por el entorno y estilo impecable.

Un look de exploradora con sello Royal

Para su recorrido por la selva amazónica, Mario optó por un atuendo perfectamente pensado para el clima y las exigencias del terreno. La reina llevó una camisa de lino color tierra, ideal para mantener frescura bajo la humedad tropical, combinada con pantalones técnicos de senderismo con protección solar de la marca Columbia. El toque final lo dieron sus botas de resistencia, que no solo brindaban confort a la Royal, sino que fueron la cereza del pastel para darle ese toque de exploradora.

Este atuendo lo complementó con accesorios clásicos como su colgante de 18 kilates de Louis Gr∅nlykke Y un brazalete de Dulong.

El look, de inspiración ‘safari chic’, reflejó el compromiso de Mary con la moda sostenible y funcional, sin dejar de lado la elegancia que caracteriza la realeza danesa.

Elegancia verde para la COP30

Horas más tarde, la reina se transformó completamente para asistir a una recepción oficial en el Hangar, sede de la COP30. En esta ocasión, apostó por un look mucho más refinado, pero con un mensaje igual de claro: la moda puede ser consciente y elegante.

Mari llevó una blusa de crepé verde de la firma Stella McCartney, una de las diseñadoras pioneras en sostenibilidad, combinada con una falda media incluida en blanco hueso con estampado de FARM Rio a juego con un par de sandalias en color negro Gianvito Rossi. El resultado fue un conjunto fresco, alegre y lleno de guiños al entorno natural de la región.

Mary, la reina que entiende el lenguaje de la moda sostenible

Más allá de su impecable gusto, la monarca danesa ha consolidado una imagen moderna, comprometida y coherente con su rol internacional. En cada viaje oficial, logra proyectar el equilibrio entre diplomacia y moda responsable, y su paso por Brasil no fue la excepción, pues si hay un mensaje que dejó claro durante su visita, fue que la elegancia también puede cuidar el planeta.

Con su visita al Amazonas, Mary de Dinamarca volvió a demostrar que el estilo es tan adaptable como inspirador. Entre lino, tonos tierra y piezas de diseño sostenible, la monarca escandinava conquistó la selva tropical con una elección de moda consciente que une belleza, propósito, elegancia y sofisticación.