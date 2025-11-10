Suscríbete
Mary de Dinamarca confirma su estatus de fashion icon con la maxifalda que favorece la figura y realza la cintura

La reina consorte volvió a demostrar que su estilo es sinónimo de elegancia funcional combinando una blusa estampada con una falda amplia que construye la silueta, estiliza y suma presencia real.

November 10, 2025 
Lily Carmona
Mary de Dinamarca impone la camisa vaquera para el otoño

Mary de Dinamarca revoluciona el invierno con su maxifalda.

Getty Images

Mary de Dinamarca está en uno de sus momentos más brillantes como figura institucional. Desde que dejó atrás el verano, ha viajado, ha encabezado encuentros académicos y ha reforzado que su rol como reina también es un rol activo en la conversación global sobre educación, investigación e innovación. Hace unos días, durante la conferencia anual del Independent Research Fund Denmark, una plataforma que reconoce y financia investigación independiente en Europa, Mary volvió a unir dos de sus sellos característicos: su vocación y su estilo de la moda, no dejando ninguna duda de que es uno de los fashion icons de la realeza europea más influyente.

La fórmula de Mary para verse moderna, pulida y elegante

Para el evento, Mary eligió una silueta que resume su ADN estilístico: elegante y rígida, actual sin perseguir tendencias efímeras y femenina sin recurrir a excesos decorativos.

La reina llevó una blusa de seda estampada, en tonos azul, caqui y blanco, una prenda con cuello cerrado y manga ligeramente abullonada que sumó sofisticación y movimiento visual en la parte superior de su atuendo.

Sin embargo, la pieza que se llevó la conversación fue la que lució en la parte posterior: una maxifalda con proporción midi-larga en azul marino, con tejido estructurado y caída impecable. Ese tipo de falda funciona como un recurso estratégico: define la cintura, construye una línea vertical favorecedora y aporta peso estético sin necesidad de ornamentos. Una prenda aliada que estiliza, aporta presencia y tiene un lenguaje muy royal.

Accesorios: sobriedad inteligente

Mary reforzó la armonía cromática apostando por accesorios discretos. Llevó stilettos nude, perfectos para alargar visualmente las piernas y sumar limpieza al conjunto, y una cartera de mano oscura que no pelea con la fuerza del azul predominante. Ese minimalismo controlado le permite transmitir exactamente lo que suele enviar con sus looks institucionales: profesionalismo, respeto por el contexto o evento al que asiste, y un glamour que no necesita gritar, pues por sí solo es protagonista.

Beauty look natural y estratégico

En maquillaje, la reina de Dinamarca se mantuvo fiel a su línea: piel luminosa, mejillas suaves y labios rosados a juego con su paleta de colores. Mary suele apostar por unos ojos maquillados pero discretos, y en esta ocasión su maquillaje ligeramente definido la ayudó a resaltar su expresión amable y accesible que tanto la caracteriza.

Con esta maxifalda de línea A, estructura, cintura marcada y largo diplomático, Mary de Dinamarca volvió a demostrar que su manera de vestir es una extensión de su rol. Una reina contemporánea que entiende el poder simbólico de la moda y lo usa para comunicar liderazgo, formación y modernidad.

