Mary de Dinamarca demuestra por qué es un referente de estilo con su look más bohemio

La reina Mary de Dinamarca volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea. Durante su visita a Aquisgrán, Alemania, con motivo del Campeonato Mundial de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), la monarca apostó por un look de inspiración bohemia que combinó elegancia, movimiento y naturalidad.

Lejos de recurrir a uno de sus habituales estilismos estructurados, Mary eligió un atuendo de la firma Diane von Furstenberg (DVF). No es un vestido como tal, sino un conjunto de top halter y falda larga fluida en tono caramelo con lunares blancos. La reina lo ha llevado en distintas ocasiones desde al menos 2018, este look le aportó una estética más relajada y femenina, sin perder la sofisticación que caracteriza sus apariciones públicas.

La reina Mary de Dinamarca demuestra su estilo bohemio con un conjunto de estampado de lunares de Diane von Furstenberg, compuesto por un top halter y una falda amplia, durante su visita a Aquisgrán, Alemania. Getty Images

El vestido bohemio con el que Mary de Dinamarca conquistó Aquisgrán

El protagonista del look fue un vestido largo de silueta fluida, pensado para acompañar el movimiento y aportar una imagen ligera. Su diseño se aleja de los cortes más rígidos que suelen asociarse con los compromisos oficiales y apuesta por una estética bohemia mucho más relajada.

Los detalles del vestido, su caída y la elección de una silueta vaporosa consiguen darle ese aire boho que se ha convertido nuevamente en una de las tendencias más destacadas de la temporada. Sin embargo, Mary demuestra que este estilo también puede funcionar en un contexto royal cuando se combina con los complementos adecuados.

La elección también refleja una de las constantes del armario de la reina: su capacidad para combinar diseñadores internacionales con piezas de firmas diversas y construir una imagen sofisticada, pero sin resultar predecible.

La reina Mary de Dinamarca luce de cerca su conjunto de estampado de lunares de Diane von Furstenberg, con top halter, falda fluida y cinturón joya, durante su visita a Aquisgrán, Alemania. Getty Images

Así lleva Mary de Dinamarca el estilo bohemio sin perder elegancia

La clave del estilismo está en el equilibrio. Aunque el vestido tiene una esencia relajada, Mary evitó que el resultado se sintiera demasiado informal gracias a accesorios cuidadosamente seleccionados.

La reina dejó que el vestido fuera el protagonista y apostó por complementos discretos que mantuvieron la sofisticación del conjunto. Su beauty look, igualmente natural, terminó de reforzar la estética bohemia del estilismo.

El resultado demuestra que el estilo boho no necesariamente tiene que relacionarse con una imagen excesivamente casual. En su versión más refinada, puede convertirse en una alternativa elegante para eventos de día y compromisos especiales durante los meses más cálidos.

La reina Mary de Dinamarca y la princesa Amalia de los Países Bajos asisten juntas a un evento en Aquisgrán, Alemania. Mary luce su conjunto de lunares de Diane von Furstenberg, mientras Amalia lleva un vestido blanco con detalles verdes. Getty Images

Mary de Dinamarca, un referente de estilo dentro de la realeza europea

Desde que asumió como reina consorte, Mary de Dinamarca ha consolidado una identidad de moda propia. Sus elecciones suelen combinar tendencias contemporáneas con piezas clásicas, una fórmula que le permite actualizar su guardarropa sin alejarse de la sobriedad que requiere su posición.

Una de las características más interesantes de su estilo es precisamente su capacidad para experimentar con diferentes estéticas. Lo mismo puede apostar por un traje de líneas impecables que por un vestido romántico o una propuesta de inspiración bohemia, manteniendo siempre una imagen pulida.

Su aparición en Aquisgrán vuelve a demostrarlo. Con un vestido de inspiración boho, accesorios discretos y una actitud relajada, Mary confirma que la elegancia royal también puede ser natural, femenina y contemporánea.