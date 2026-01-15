Meghan Markle lleva las uñas cortas que son estarán de moda todo el 2026 por su efecto sofisticado

Hay estilo de manicure que no buscan llamar la atención y, aun así, se vuelven inolvidables. Justo eso pasa con el estilo que Meghan Markle ha llevado una y otra vez, hablamos de las uñas cortas, color nude y de forma cuadrada, que nos recuerdan que el 2026 la vibra minimalista será una de las consentidas.

El manicure de Meghan Markle que nunca falla

Si algo define el estilo de Meghan es la coherencia, pues en eventos oficiales o apariciones casuales, sus manos siempre lucen limpias, cuidadas y discretas. El tono nude no está elegido al azar; se funde con el color de la piel, mientras hace que las manos se vean más suaves y equilibradas.

El largo corto también dice mucho, ya que es práctico, cómodo y transmite una imagen pulida, sin pretensiones. No intenta verse juvenil ni exagerado, solo bien hecho.

Por qué este manicure será tendencia en 2026

En los próximos años, la belleza va hacia lo real, lo funcional y lo atemporal y este manicure cumple con todo eso. Las uñas cortas nude combinan con cualquier look, desde jeans con camisa blanca hasta un vestido elegante, funcionan igual de bien en cualquier edad.

Además, este estilo tiene un efecto visual muy favorecedor, con las manos se ven más alargadas y ordenadas, sin necesidad de colores fuertes o decoraciones. ¡Es ese tipo de detalle que suma elegancia sin robar protagonismo!

La forma cuadrada, un detalle clave

Aunque muchas personas le tienen miedo, el corte cuadrado corto bien trabajado aporta estructura y equilibrio. No endurece las manos, sino que mantiene una línea clásica que se siente actual. En 2026, esta forma vuelve con fuerza porque es versátil y fácil de mantener.

Este manicure no busca impresionar, sino durar, pues es sencillo, sofisticado y muy honesto. Porque al final, verse bien también es sentirse cómoda con lo que llevas, incluso en los detalles más pequeños como unas lindas uñas cortas.

