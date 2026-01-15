Suscríbete
Realeza

Meghan Markle lleva las uñas cortas que son estarán de moda todo el 2026 por su efecto sofisticado

La elegancia silenciosa siempre ha sido parte del estilo de Meghan Markle, y en temas de manicure no es la excepción.

Enero 15, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle

Meghan Markle lleva las uñas cortas que son estarán de moda todo el 2026 por su efecto sofisticado

Getty Images

Hay estilo de manicure que no buscan llamar la atención y, aun así, se vuelven inolvidables. Justo eso pasa con el estilo que Meghan Markle ha llevado una y otra vez, hablamos de las uñas cortas, color nude y de forma cuadrada, que nos recuerdan que el 2026 la vibra minimalista será una de las consentidas.

También puedes leer
uñas-en-tendencia-2024 2.jpeg
Belleza
Los mejores 5 diseños de uñas para lucir en la oficina
Mayo 03, 2025
 · 
Leslie Santana
uñas french
Belleza
Los 5 diseños de uñas cortas en tonos nude ideales para lucir unas manos rejuvenecidas y elegantes
Abril 30, 2025
 · 
Shareni Pastrana

El manicure de Meghan Markle que nunca falla

Si algo define el estilo de Meghan es la coherencia, pues en eventos oficiales o apariciones casuales, sus manos siempre lucen limpias, cuidadas y discretas. El tono nude no está elegido al azar; se funde con el color de la piel, mientras hace que las manos se vean más suaves y equilibradas.

El largo corto también dice mucho, ya que es práctico, cómodo y transmite una imagen pulida, sin pretensiones. No intenta verse juvenil ni exagerado, solo bien hecho.

Por qué este manicure será tendencia en 2026

En los próximos años, la belleza va hacia lo real, lo funcional y lo atemporal y este manicure cumple con todo eso. Las uñas cortas nude combinan con cualquier look, desde jeans con camisa blanca hasta un vestido elegante, funcionan igual de bien en cualquier edad.

Captura de pantalla 2026-01-15 a la(s) 2.49.07 p.m..png

Justo eso pasa con el estilo que Meghan Markle ha llevado una y otra vez, hablamos de las uñas cortas, color nude y de forma cuadrada, que nos recuerdan que el 2026 la vibra minimalista será una de las consentidas.

Instagram

Además, este estilo tiene un efecto visual muy favorecedor, con las manos se ven más alargadas y ordenadas, sin necesidad de colores fuertes o decoraciones. ¡Es ese tipo de detalle que suma elegancia sin robar protagonismo!

La forma cuadrada, un detalle clave

Aunque muchas personas le tienen miedo, el corte cuadrado corto bien trabajado aporta estructura y equilibrio. No endurece las manos, sino que mantiene una línea clásica que se siente actual. En 2026, esta forma vuelve con fuerza porque es versátil y fácil de mantener.

También puedes leer:
uñas perla
Belleza
Manicure efecto perla: el estilo que rejuvenecerá tus manos
Mayo 10, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Uñas primavera y verano.png
Belleza
10 diseños de uñas cortas con clase que conquistarán la primavera y el verano
Mayo 12, 2025
 · 
Karen Luna

Este manicure no busca impresionar, sino durar, pues es sencillo, sofisticado y muy honesto. Porque al final, verse bien también es sentirse cómoda con lo que llevas, incluso en los detalles más pequeños como unas lindas uñas cortas.

Meghan Markle uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Los signos del zodiaco más afectados por la Luna nueva del 18 de enero
Horóscopos
Los 6 signos del zodiaco que cambiarán su destino con la Luna nueva del 18 de enero
Enero 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo que embellecen los labios y afinan el rostro para lucir más joven y radiante
Belleza
Los 6 cortes de pelo que potencian tus labios y afinan la expresión del rostro
Enero 15, 2026
Elisabeth de Bélgica.jpg
Realeza
Elisabeth de Bélgica sorprende con el vestido de punto más bonito para estilizar la figura con elegancia
Enero 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Mary de Dinamarca recibe el Año Nuevo con vestido de gala y tiara de diamantes
Realeza
El traje de terciopelo con el que Mary de Dinamarca elevó su look working y también vas a querer
Enero 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez