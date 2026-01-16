Suscríbete
Realeza

Meghan Markle se suma al trend del 2016 compartiendo una foto inédita con el príncipe Harry

La duquesa se suma a las celebridades que están recreando fotos de hace 10 años, compartiendo un momento romántico con el príncipe.

Enero 16, 2026 • 
Lily Carmona
¿Meghan Markle se puso en contacto con su padre luego de su cirugía, portavoz de la duquesa confirma acercamiento .png

La duquesa de Sussex se suma a las celebridades que recuerdan el 2016 con nostalgia.

Getty Images

Meghan Markle ha decidido sumarse al trend de la nostalgia al que muchas celebridades han recurrido en días recientes para celebrar que 2016 fue hace diez años compartiendo un video romántico y un recuerdo inédito de su relación con el príncipe Harry en aquel lejano año.

A través de su cuenta de Instagram, la duquesa nos permitió echar un vistazo al pasado, así como a la intimidad de su presente, mostrando cómo el amor que ella y el duque comparten no ha cambiado con el paso del tiempo.

Meghan Markle comparte video inédito de su tiempo con Harry

Meghan aprovechó la euforia del trend de 2016 para compartirnos un recuerdo romántico de aquel año en el que ella y el príncipe se conocieron e iniciaron su historia de amor. Por medio de un post en su cuenta oficial de Instagram, Meghan subió un video en blanco y negro en el que se puede apreciar a la pareja bailando de forma romántica en el pasto de un prado.

Ambos, con atuendos relajados, sonríen y comparten miradas cómplices mientras que la pequeña Lilibet los enfoca. Mientras que al deslizar el carrusel de la segunda foto podemos verlo protagonizando, esta vez una fotografía, en la que se encuentran abrazados en un lago, seguramente capturando un momento especial de sus primeros días de conexión, pues recordemos que 2016 fue el año en que se conocieron.

En compañía de la dulce melodía de “So Easy (To Fall In Love)” de Olivia Dean, la duquesa acompañó la publicación con emotivo mensaje: “Cuando el 2016 se siente igual que el 2016… tenías que estar ahí”, haciendo alusión a que solo unos cuantos afortunados pudieron vivir aquel año.

¿De qué trata el trend del 2016?

Sí, 2016 está más lejos de lo que pensamos y, aunque para algunas personas este año pudo pasar sin pena ni gloria, existe toda una generación que vivió aquella época de forma intensa, tanto que logró ocupar un espacio muy importante en su corazón.

Celebridades como Hailey Bieber, Kylie Jenner o Dua Lipa, entre otros creadores de contenido, se unieron para recordar los días dorados de aquel momento. Y es que para quienes vivieron su adolescencia en aquel año, el mundo solía vivirse de una manera diferente, donde el lema de “solo se vive una vez” no solo era una frase al azar, sino una inspiración que invitaba a permanecer jóvenes por siempre. Esta sensación ha resurgido de nuevo y en plataformas como TikTok e Instagram nació el trend de recordar 2016 con fotos de aquella época o haciendo un “2016 vs. ahora”.

¿Por qué Meghan se sumó al trend?

2016 fue el año en el que Meghan y Harry se conocieron, y a partir de ese momento el resto fue historia. La duquesa eligió sumarse a este movimiento que evoca la nostalgia, seguramente porque para ella este año también representó algo muy importante: conocer al amor de su vida y actual esposo. Aunque también pudiera tratarse de un gusto por mantenerse en tendencia replicando lo que otras figuras públicas.

Sea cual fuere la verdadera razón por la que Meghan Markle decidió unirse al trend del 2016, lo realmente importante es el mensaje que la duquesa buscó transmitir en días cercanos al 14 de febrero, que su amor por el príncipe Harry es un vínculo que sigue intacto desde 2016, al fin y al cabo, solo quienes estuvieron ahí, podrán entender la vibra.

Sigue leyendo
Meghan y Harry
Realeza
Serie animada de hace sátira de la figura de Meghan Markle y su posible regreso a Instagram
Octubre 27, 2023
 · 
Shareni Pastrana
royals antes de see royals.jpeg
Realeza
Royals antes de ser royals: El caso de Mary de Dinamarca, Meghan y Kate
Octubre 11, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Meghan Markle príncipe harry Entérate Lo último
Lily Carmona
Relacionado
Jennifer Lopez luce las mechas beige rejuvenecedoras que querrás llevar esta Navidad y Año Nuevo.png
Moda
JLo apuesta por el look con pantalones anchos que querrás llevar a tu próxima junta de negocios
Enero 16, 2026
 · 
Lily Carmona
Kate Middleton usa traje diseñado por Victoria Beckham
Realeza
¿Rompió el protocolo? Kate Middleton habría incumplido con una tradición real en su primer evento en solitario del año
Enero 16, 2026
 · 
Lily Carmona
Estefanía de Luxemburgo y el vestido blanco que confirma la elegancia de una nueva gran duquesa.png
Realeza
Stéphanie de Luxemburgo deslumbra con un vestido rosa mexicano en la Gala de Año Nuevo
Enero 16, 2026
 · 
Lily Carmona
Rituales para la Luna nueva en Capricornio del 18 de enero
Horóscopos
Luna nueva del 18 de enero 2026: rituales para manifestar amor y abundancia
Enero 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez