Meghan Markle se suma al trend del 2016 compartiendo una foto inédita con el príncipe Harry

Meghan Markle ha decidido sumarse al trend de la nostalgia al que muchas celebridades han recurrido en días recientes para celebrar que 2016 fue hace diez años compartiendo un video romántico y un recuerdo inédito de su relación con el príncipe Harry en aquel lejano año.

A través de su cuenta de Instagram, la duquesa nos permitió echar un vistazo al pasado, así como a la intimidad de su presente, mostrando cómo el amor que ella y el duque comparten no ha cambiado con el paso del tiempo.

Meghan Markle comparte video inédito de su tiempo con Harry

Meghan aprovechó la euforia del trend de 2016 para compartirnos un recuerdo romántico de aquel año en el que ella y el príncipe se conocieron e iniciaron su historia de amor. Por medio de un post en su cuenta oficial de Instagram, Meghan subió un video en blanco y negro en el que se puede apreciar a la pareja bailando de forma romántica en el pasto de un prado.

Ambos, con atuendos relajados, sonríen y comparten miradas cómplices mientras que la pequeña Lilibet los enfoca. Mientras que al deslizar el carrusel de la segunda foto podemos verlo protagonizando, esta vez una fotografía, en la que se encuentran abrazados en un lago, seguramente capturando un momento especial de sus primeros días de conexión, pues recordemos que 2016 fue el año en que se conocieron.

En compañía de la dulce melodía de “So Easy (To Fall In Love)” de Olivia Dean, la duquesa acompañó la publicación con emotivo mensaje: “Cuando el 2016 se siente igual que el 2016… tenías que estar ahí”, haciendo alusión a que solo unos cuantos afortunados pudieron vivir aquel año.

¿De qué trata el trend del 2016?

Sí, 2016 está más lejos de lo que pensamos y, aunque para algunas personas este año pudo pasar sin pena ni gloria, existe toda una generación que vivió aquella época de forma intensa, tanto que logró ocupar un espacio muy importante en su corazón.

Celebridades como Hailey Bieber, Kylie Jenner o Dua Lipa, entre otros creadores de contenido, se unieron para recordar los días dorados de aquel momento. Y es que para quienes vivieron su adolescencia en aquel año, el mundo solía vivirse de una manera diferente, donde el lema de “solo se vive una vez” no solo era una frase al azar, sino una inspiración que invitaba a permanecer jóvenes por siempre. Esta sensación ha resurgido de nuevo y en plataformas como TikTok e Instagram nació el trend de recordar 2016 con fotos de aquella época o haciendo un “2016 vs. ahora”.

¿Por qué Meghan se sumó al trend?

2016 fue el año en el que Meghan y Harry se conocieron, y a partir de ese momento el resto fue historia. La duquesa eligió sumarse a este movimiento que evoca la nostalgia, seguramente porque para ella este año también representó algo muy importante: conocer al amor de su vida y actual esposo. Aunque también pudiera tratarse de un gusto por mantenerse en tendencia replicando lo que otras figuras públicas.

Sea cual fuere la verdadera razón por la que Meghan Markle decidió unirse al trend del 2016, lo realmente importante es el mensaje que la duquesa buscó transmitir en días cercanos al 14 de febrero, que su amor por el príncipe Harry es un vínculo que sigue intacto desde 2016, al fin y al cabo, solo quienes estuvieron ahí, podrán entender la vibra.