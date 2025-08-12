¿Meghan Markle sí renovó contrato con Netflix? Así regresa la duquesa de Sussex

Meghan Markle está de regreso en Netflix con la segunda temporada de su serie ‘With Love, Meghan’, el martes 12 de agosto la duquesa de Sussex ha estrenado el trailer oficial del programa que muestra su estilo de vida, mientras cocina y hace cerámica junto a sus famosos amigos.

¿Quiénes serán los invitados y cuándo es el estreno oficial de la serie? Esto es todo lo que tienes que saber sobre el nuevo proyecto de Meghan y su relación con Netflix.

Te podría interesar: Esta es la carrera universitaria que podría estudiar el príncipe Archie, según la inteligencia artificial

Meghan Markle estrena segunda temporada de ‘With Love, Meghan’ en Netflix

La duquesa de Sussex, de 44 años, estrenó el tráiler de la nueva temporada de ‘With Love, Meghan’, revelando una alineación dinámica de invitados y anunciando la fecha de estreno: martes 26 de agosto.

Meghan compartió el tráiler en su página de Instagram con la leyenda: “Los mejores momentos están hechos para ser compartidos. Con amor, Meghan regresa el 26 de agosto a @netflix”.

Meghan repite la fórmula de la primera temporada y traerá a su programa más amigos y chefs famosos que incluyen a Chrissy Teigen y Tan France; los reconocidos chefs José Andrés , David Chang, Samin Nosrat, Christina Tosi y Clare Smyth; así como personas influyentes culturales como Jay Shetty y Radhi Devlukia.

“He tenido la suerte de contar con la gente que quiero en la serie”, dijo Meghan mientras adelantaba la segunda temporada en la Cumbre TIME100 en abril. “He tenido muchísima suerte. Tenemos un elenco fantástico”.

¿Qué pasó con el contrato entre Meghan Markle, el príncipe Harry y Netflix?

De acuerdo con The New York Times, los duques de Sussex lograron firmar un nuevo acuerdo con Netflix el pasado lunes 10 de agosto, pero esta vez con menos beneficios para Harry y Meghan.

El nuevo acuerdo asegura que Netflix puede aprobar o rechazar los proyectos que los duques presenten, además de una menor inversión por parte de la plataforma de streaming, esta información llega un día antes del estreno del trailer de la serie de Meghan

‘With Love, Meghan’ ha atraído 5,3 millones de visualizaciones desde su estreno, superando a otros programas de cocina de la plataforma. Además, le ha permitido a Netflix asociarse directamente por primera vez con un talento de una marca de consumo.