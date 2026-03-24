Meghan Markle y Prince Harry apuestan por el drama: así será su nueva serie de polo en Netflix

Si eres fan de las historias con drama, lujo y secretos, esto te va a interesar porque Meghan Markle y Prince Harry vuelven a apostar por Netflix, pero esta vez con una serie de ficción ambientada en el mundo del polo, uno de los deportes más exclusivos del planeta.

¡Sí, leíste bien! Después de sus proyectos más personales, la pareja ahora se lanza a contar una historia completamente distinta, enfocada en rivalidades, poder y relaciones intensas.

Una historia de rivalidades, familias y poder

La serie se centrará en la competencia entre equipos de polo y las dinámicas personales de quienes forman parte de este universo. No será solo deporte, sino que habrá drama, tensiones familiares, además de todo ese lado emocional que engancha desde el primer episodio.

Estará ambientada en Wellington, Florida, uno de los epicentros más importantes del polo a nivel mundial. Este detalle no es menor, porque aporta un contexto realista y muy ligado al circuito profesional de este deporte.

Meghan y Harry tienen nuevo proyecto en Netflix. Getty Images

El toque personal de Harry

Aunque la serie es ficción, tiene una conexión muy directa con Harry, ya que ha estado involucrado durante años en el polo, participando en torneos benéficos y eventos internacionales, por lo que conoce de cerca este estilo de vida.

Así que la producción podría tener una mirada más auténtica sobre este mundo exclusivo, algo que definitivamente suma puntos si eres de las que aman las historias con contexto real.

El acuerdo con Netflix sigue dando de qué hablar

Este proyecto forma parte del acuerdo que Meghan Markle y Prince Harry mantienen con Netflix a través de su productora Archewell Productions. Mientras que antes habían apostado más por documentales, ahora se inclinan hacia una serie de drama con narrativa estructurada, lo que podría abrirles una nueva etapa dentro del entretenimiento.

Por ahora, hay algunos detalles que siguen siendo un misterio, Netflix no ha confirmado fecha de estreno, elenco ni título oficial, así que todavía hay mucho por descubrir. Lo que sí es un hecho es que el proyecto ya está generando conversación.